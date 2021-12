Boom di vendite di panettone a Londra e in Inghilterra: gli inglesi amano il cibo italiano

Altro che pudding. Gli inglesi a Natale vogliono mangiare il panettone. Il numero domenicale del Times ha dato ampio spazio alla nuova passione degli inglesi per il dolce natalizio di Milano spiegando che oltre Manica si è assistito a un boom di vendite di oltre il 59 per cento nelle principali catene di supermercati.

Il panettone in Inghilterra va a ruba

La testata ha dichiarato che nella Food Hall di Selfridges, uno dei migliori grandi magazzini della metropoli sul Tamigi, le vendite di panettone stanno superando quelle di pudding 2 a 1. Ma non è finita qui perché da Waitrose, grande catena di supermercati di qualità, le vendite sono aumentate del 59 per cento per cento rispetto allo scorso anno.

Da diverso tempo il panettone ha fatto la sua comparsa nel territorio londinese, ma quest’anno si registra un notevole incremento delle vendite. Le scorte importate dall’Italia sono praticamente esaurite e nuove ordinazioni sono partite alla volta di laboratori di pasticceria dell’area milanese.

Gli inglesi amano il cibo italiano

La passione inglese per il cibo italiano in generale, e per il panettone in particolare, non è veramente nuova, ma fino a qualche tempo fa i prodotti provenienti dal nostro Paese si potevano trovare solo in piccoli negozietti specializzati.

Oggi invece, nonostante la Brexit renda più difficoltoso l’approvvigionamento dall’Europa a causa di dogane e dazi, il panettone è un prodotto da supermercato di lusso. La versione più venduta è quella caramellata da 25 sterline che si può trovare da Waitrose, una grande catena di supermercati di qualità. I dati affermano che le vendite sono aumentate del 59 per cento rispetto all’anno precedente.

Panettone, occhio alle imitazioni

Ma le nostre eccellenze devono sempre guardarsi le spalle dalle imitazioni che già cominciano a circolare nelle catene di supermercati più popolari come Sainsbury e Asda. In questi punti vendita è infatti già presente sugli scaffali una versione di panettone “made in Britain”, che però, ovviamente, ha tutto un altro sapore rispetto all’originale.