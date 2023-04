Allenatori di Serie A, pronto il valzer delle panchine

Di corto muso lui si mette al sicuro per gli anni a venire. Aprile è il mese in cui si apre il valzer delle panchine, una fase della stagione calcistica in cui anche le posizioni più salde possono avvertire qualche scricchiolio. E sembrerà paradossale che in questo passaggio stagionale il più solido in panca sia proprio l’allenatore che nella prima fase della stagione pareva candidato al più clamoroso degli esoneri: Massimiliano Allegri. Proprio noi ce ne occupammo a settembre chiedendoci se fosse più conveniente per la Juventus tenerlo e evitare il bagno di sangue della rottura contrattuale, o cacciarlo per evitare il bagno di sangue da mancanza di risultati. Questa era la prospettiva di allora, quando l’annata calcistica era appena iniziata ma già l’orizzonte per i bianconeri pareva disastroso. E proprio la vicenda del tecnico bianconero è emblema della mutevolezza cui sono soggetti i destini degli uomini di panchina. Guai a distribuire certezze, incertezza compresa. Perché nel giro di poche settimane le cose possono cambiare radicalmente.

Prima #AllegriOut e disastro Champions, poi i punti (ma il gioco?)

E dunque partiamo proprio dal tecnico livornese, che a un certo momento della stagione pareva rimanesse in sella soltanto in virtù di un contratto pesantissimo. L’hashtag #AllegriOut era uno dei più quotati in Rete e i risultati della squadra bianconera latitavano quasi quanto il gioco. Poi però è arrivato il terremoto: inchiesta della magistratura torinese sulle plusvalenze, consiglio d’amministrazione dimissionario in blocco e 15 punti di penalizzazione nella classifica del campionato in corso. Allegri è rimasto al suo posto, ma intorno a lui si è rovesciato il mondo. La necessità di sopravvivere ha fatto correggere le pretese e cementato l’ambiente intorno alla squadra e al suo allenatore. Che dal canto suo nel clima da combattimento si trova molto più a suo agio e si ritrova più libero di far giocare il suo calcio pragmatico. Risultato: la Juventus del dopo-penalizzazione ha un’identità precisa e macina punti e obiettivi. Quanto all’hashtag, è sparito dalla circolazione.

Inter, Inzaghi è come Alfano: gli manca il quid

Guardi la situazione di Allegri e la confronti con quella dei titolari delle altre panchine importanti. Ne viene fuori la sensazione che pochi abbiano una situazione di forza come la sua. Per esempio, in posizione diametralmente opposta si trova Simone Inzaghi. Che anche in questa stagione ha dimostrato di valere il giudizio su Angelino Alfano espresso a suo tempo da Silvio Berlusconi: gli manca il quid. Nel senso che è un allenatore da traguardi minori: coppe Italia, Supercoppe italiane e via dicendo. Quanto a vincere lo scudetto, due fallimenti su due alla guida dell’Inter. E a meno di un exploit per il momento impensabile in Champions, la sua sorte nerazzurra appare già segnata. Che poi l’Inter rischi di cercare un rimedio peggiore del male, richiamando Antonio Conte, è un altro discorso.

Pioli potrebbe rimanere, ma il Milan è stufo dei black out

Sull’altra sponda milanese Stefano Pioli sarà certamente alla guida del Milan nella prossima stagione. Che però dovrà essere una stagione di altro tenore. Il tecnico rossonero continua a non convincere una parte della tifoseria, che nemmeno dallo scudetto vinto nella scorsa stagione si è lasciata sedurre. Pesano gli strappi che sono tipici di tutte le squadre allenate dal tecnico parmense: lunghe serie positive alternate a inspiegabili black out. È un marchio di fabbrica pioliano al quale, fin qui, non è stato trovato antidoto.

Sarri sta bene alla Lazio, Mourinho spaventa la Roma

La situazione romana? Più indecifrabile di quanto sembri. Maurizio Sarri dovrebbe rimanere in sella alla Lazio, tanto più se otterrà il duplice obiettivo: piazzamento alla fase a gironi della Champions e arrivo davanti alla Roma. Meno lineare la situazione di José Mourinho sulla sponda giallorossa. Di tanto in tanto il tecnico manda messaggi criptici e il piano di investimenti sul mercato potrebbe essere un elemento di valutazione dei rapporti con la società, unitamente ai risultati del campo. Che fin qui, a parte la Conference League di un anno fa (trofeo a cui, prima o poi, bisognerà conferire il giusto valore), sono stati per niente esaltanti. Per rompere il rapporto fra le due parti potrebbe bastare un attimo.

Due caratteri alfa: occhio a Spalletti contro De Laurentiis

E Luciano Spalletti?, vi starete chiedendo. Beh, il tecnico di Certaldo ha tutto per rimanere blindato sulla panchina del Napoli. Sta portando a casa uno scudetto che rimarrà nella storia. Inoltre, comunque vada a finire, il cammino in Champions League è stato memorabile. Piuttosto, l’incognita sta nel rapporto col presidente Aurelio De Laurentiis. Che per principio vuole essere protagonista assoluto e quanto al rapporto coi suoi allenatori rispetta da sempre uno schema consolidato: amore folle all’inizio che muta progressivamente in conflitto più o meno aperto, per concludersi in separazione cruenta. Se a ciò aggiungiamo che stiamo parlando di due caratteri alfa, ecco che i dubbi si concentrano sulla durata del rapporto fra i due. Il tempo dirà.

Conferme per Italiano, Motta, Juric e Gasperini

Dovrebbero rimanere al loro posto Vincenzo Italiano alla Fiorentina e Thiago Motta al Bologna, autori di una seconda parte di stagione d’alto livello. E dovrebbe rimanere anche Ivan Juric al Torino, nonostante il lamento di default che è un suo strumento di lavoro. Né si prospettano sconvolgimenti per Gian Piero Gasperini all’Atalanta. Andando verso la seconda metà della classifica, l’andazzo dovrebbe essere quello di una conferma generalizzata con eccezione delle retrocesse. Ma si fa in tempo a vedere smentite queste previsioni. Quello di allenatore è il mestiere più precario del mondo. Particolarmente in Italia.