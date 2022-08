Pamela Villoresi: “Un produttore mi disse ‘Si spogli’, io chiamai la Polizia”

Pamela Villoresi, attrice e direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo, si è raccontata in un’intervista al Corriere Della Sera. Dall’approdo, a soli 18 anni, al Piccolo di Milano, agli ostacoli durante la lunga carriera. “Non ho mai usato la mia femminilità”, ha affermato l’attrice, che poi ha raccontato di aver subito molestie sul luogo di lavoro.

Pamela Villoresi si racconta

Pamela Villoresi si è raccontata al Corriere Della Sera. Attrice e direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo, è anche una sportiva. Lunedì 8 agosto, infatti, parteciperà alla nuotata benefica attorno all’Argentario per l’Associazione Tumori Toscana, “Da Porto a Porto”.

Villoresi è nata a Prato, da padre toscano e madre tedesca, e oggi ha 65 anni. Ha iniziato la sua brillante carriera a soli 18 anni, quando è approdata al Piccolo di Milano con Giorgio Strehler: “Mentre giravo Marco Visconti, arrivai al Piccolo per un provino con Strehler, che cercava tre ragazze per il Campiello. Mi prese per tutti e tre i ruoli; mi disse che avrebbe scelto quale parte affidarmi in base alle altre due attrici che avrebbe trovato. Strehler è stato il mio padre teatrale: devo a lui i ferri del mestiere. Dopo la sua morte è stato difficile: mi sono trovata come un’apprendista che era stata nella bottega di Leonardo”, ha raccontato. Da allora Pamela Villoresi ha lavorato con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Paolo Sorrentino, che l’ha scelta per il ruolo di Viola nel film premio Oscar “La Grande Bellezza”.

Nel corso dei suoi 50 anni di attività, tra teatro, televisione e cinema, Pamela villosi ha subito discriminazioni e anche molestie sul lavoro. “Quando ero ragazzina mi sono imbattuta in produttori che ci provavano. Una volta un produttore mi disse “Si spogli”: io chiamai la polizia. Non sapeva con chi aveva a che fare! Non ho mai sfruttato la mia femminilità come veicolo per fare carriera. Sono stata per questo spesso sorpassata dalle favorite di turno, dopo aver superato i provini”, ha detto. Nonostante tutto, si è sempre trovata bene con le colleghe, a differenza di molti attori uomini. “Sono loro a non saper fare squadra”.

Nel frattempo, l’attrice ha avuto tre figli: Eva, Tommaso e Isabel, adottata insieme al marito Cristiano Pogany, direttore della fotografia scomparso nel 1999. E oggi è anche una nonna: “Ho accompagnato Eva tre volte in Danimarca per la fecondazione assistita, e ho fatto il tifo per lei e la sua compagna”.