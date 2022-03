Pamela Villoresi oggi: dove vive, chi è il compagno ed età dell’attrice

Attrice italiana nata da padre toscano e madre tedesca, Pamela Villoresi ha recitato in più di 60 spettacoli teatrali ed è stata nel cast di numerosi film e fiction: vediamo dove vive, cosa si sa del suo attuale compagno e qual è la sua età.

Pamela Villoresi: età e dove vive

Nata nel 1957 (ha dunque 65 anni) e avviata alla carriera teatrale sin dalla prima adolescenza, a 18 anni è approdata al Piccolo Teatro di Milano da Giorgio Strehler e ha partecipato con Jack Lang alla fondazione dell’Unione dei Teatri d’Europa. Specializzatasi nell’interpretazione della poesia, ha prestato il suo volto a decine di pièce di cui 5 con lo stesso Strehler e altre al fianco di grandi attori italiani tra cui Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Mario Missiroli, Giancarlo Cobelli e Maurizio Panici.

Durante la sua carriera ha diretto 28 spettacoli, lavorato in oltre trenta film, insegnato recitazione e poesia in numerose città e fatto parte del consiglio di amministrazione dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, del Met Teatro Stabile della Toscana e del Teatro Argentina Stabile di Roma. Attualmente è direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo.

Per quanto riguarda cinema e televisione, tra gli ultimi film in cui ha recitato vi sono Amore 14, La grande bellezza, Orecchie e Youtopia, mentre tra le fiction che l’hanno vista partecipe si citano Non uccidere, Romanzo famigliare e Don Matteo (dalla dodicesima stagione). Per quanto riguarda la città in cui vive, non si hanno informazioni certe.

Pamela Villoresi: il compagno

Quanto infine alla sua vita privata, non è noto se l’attrice sia attualmente impegnata oppure sia single. Da diverso tempo è infatti vedova di Cristiano Pogany, direttore di fotografia con il quale ha condiviso vent’anni e da cui ha avuto tre figli (Eva, Tommaso e Isabel). Nato da Gabor Pogany dal quale ha ereditato la professione, l’uomo ha lavorato in tantissimi film, fiction e serie tv italiani, inglesi e statunitensi tra cui L’ultima volta, La terza età e La frontiera (quest’ultimo gli è valso una Grolla d’oro alla miglior fotografia). Nominato al premio Arriflex per la miniserie inglese Noble House, è morto a 51 anni a causa di una malattia.