Pamela Mastropietro, il padre è stato trovato morto. L’ex moglie: «Riabbracciala»

Il padre di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018, è stato trovato morto nella sua abitazione. Da giorni non rispondeva alle chiamate e al citofono e, dopo l’allarme dei familiari, ieri mattina le autorità sono andate a controllare cosa gli fosse accaduto, trovando il suo corpo privo di vita riverso in salotto.

È morto il padre di Pamela Mastropietro

Le primissime ricostruzioni sul decesso di Stefano Mastropietro avevano parlato di un improvviso malore, data l’assenza di segni di violenza, ma la magistratura ha disposto l’autopsia per fugare ogni dubbio. I poliziotti hanno infatti rinvenuto sulla scena anche qualche traccia di sangue e solo l’esame del medico legale potrà chiarirne l’origine.

Il padre di Pamela aveva seguito fin dai primi momenti le indagini sulla morte della figlia e anche la mobilitazione per fare luce su cosa le fosse accaduto. È stato in prima linea anche nel processo che, qualche mese fa, ha confermato in Appello la condanna all’ergastolo per Innocent Oseghale, lo spacciatore nigeriano accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la giovane.

L’ex moglie: «Almeno tu ora puoi riabbracciarla»

Alessandra Verni, ex moglie di Stefano e madre di Pamela che dal 2018 combatte per fare giustizia sulla tragica fine della figlia, ha commentato con uno struggente messaggio la scomparsa dell’uomo: «Almeno tu ora puoi riabbracciarla. Vi mando un grandissimo abbraccio Angeli. Amore di mamma, accogli il tuo papà fra le tue braccia». A rendere noto quanto accaduto all’ex coniuge è stata proprio lei, che ha aggiunto qualche dettaglio sui fatti: «L’attuale compagna mi ha chiamato stamattina. È stato trovato ormai senza vita, riverso a terra nel suo appartamento a casa sua. Forse a causa di un malore, almeno secondo quanto ha detto il medico».