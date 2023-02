Pamela Mastropietro, confermato l’ergastolo a Oseghale

La Corte d’Assise d’appello di Perugia ha deciso di confermare l’ergastolo per Innocent Oseghale. Si tratta del killer di Pamela Mastropietro, allora 18enne, violentata, uccisa e fatta a pezzi nel gennaio 2018. La lettura della sentenza è stata accompagnata in aula da applausi e grida di gioia. Presenti i genitori della giovane vittima, mentre lo stesso Oseghale non c’era. I legali che lo difendono annunciano un ulteriore ricorso alla Cassazione. Intanto la madre di Pamela, Alessandra Verni, esprime tutta la propria gioia e parla di «altri mostri fuori da prendere». Il processo d’appello bis ha riguardato soltanto il reato di violenza sessuale.

Alessandra Verni: «Altri mostri da prendere»

La mamma di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni, aveva vestito una maglia con le foto della figlia uccisa e fatta a pezzi durante una delle udienze dello scorso 25 gennaio. Oggi, invece, esulta: «Una sentenza giusta, ergastolo a vita senza sconti di pena. Spero che sia a vita e senza sconti di pena. Come ho detto a Macerata fuori uno. Adesso vediamo gli altri». Quest’ultimo passaggio è poi stato sottolineato ancora una volta: «Vogliamo gli altri, ci sono altri mostri fuori da prendere perché ci sono le prove. Questa sentenza un po’ di sollievo me lo dà». Anche il padre di Pamela, Stefano Mastropietro, ha commentato: «Siamo orgogliosi di questa sentenza e spero venga confermata in Cassazione. Grande gioia».

Gli avvocati di Oseghale faranno ricorso

L’importanza del processo d’appello bis è spiegata dal fatto che senza l’aggravante della violenza sessuale, per Oseghale sarebbe potuto arrivare uno sconto di pena. Questo è quanto temeva Alessandra Verni, anche oggi con la foto della figlia sulla maglietta. La Corte d’Assise d’appello ha confermato l’ergastolo ma la battaglia legale non è ancora finita. Gli avvocati di Innocent Oseghale, cioè Simone Matraxia e Umberto Gramenzi, annunciano il ricorso: «Siamo delusi dalla sentenza, attendiamo di conoscere le motivazioni, ma già da ora annunciamo la nostra intenzione di ricorrere in Cassazione».

Il procuratore generale: «Omicidio in occasione della violenza sessuale»

Il sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi ha ascoltato anche altri due uomini con cui la giovane avrebbe avuto rapporti sessuali durante la stessa sera. Durante l’udienza ha dichiarato: «Perché una ragazza che esce indenne da quei rapporti ed esce a pezzi dal rapporto con Oseghale? Nel processo abbiamo grandi quantità di elementi che ci dicono che quel rapporto, che doveva essere come gli altri, è stato contrassegnato dalla violenza in occasione dell’omicidio. Pamela era totalmente nelle mani di Oseghale che poteva fare quello che voleva, ha preteso un rapporto non protetto». Secondo il sostituto procuratore la giovane è stata tenuta al guinzaglio e chiusa a chiave in casa: «L’omicidio è avvenuto in occasione della violenza sessuale. Oseghale ha pensato di avere a che fare con una tossica persa invece ha trovato una ragazza che usava il suo corpo solo per necessità e manteneva la capacità di dettare un minimo di regole. Non ho dubbi: c’è stata violenza sessuale, un rapporto non protetto che Pamela non voleva».