Amore e podio

«Sono innamorato, è successo tutto questa estate. Io e Rossella ci siamo divertiti, stiamo bene insieme». A poco più di un mese dalla loro prima foto insieme, il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri ha parlato per la prima volta della sua storia d’amore con la schermitrice Rossella Fiamingo. Una storia nata alla fine dei Giochi di Tokyo 2020 e che, a quanto pare, procede a gonfie vele. I due, dopo aver passato insieme le ultime settimane di agosto, sono anche andati in coppia ad assistere al Gran Premio di Monza: per l’azzurra è la seconda storia con un nuotatore, dopo quella con Luca Dotto finita nel 2019.

Ma le Olimpiadi sono servite anche a Federica Pellegrini, ex del campione Filippo Magnini e agli ultimi Giochi della sua carriera, per ufficializzare la relazione con l’allenatore (ormai ex allenatore) Matteo Giunta. «L’uomo giusto», come ha detto La Divina al termine della sua ultima gara a cinque cerchi. «È una delle persone migliori che conosco, se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare anni fa», ha poi aggiunto. E adesso il settimanale Oggi rivela che i due potrebbero fare un annuncio importante molto presto. E chissà non si tratti di quel desiderio di maternità già esternato da Pellegrini in passato.

Nell’estate migliore della storia dello sport italiano abbiamo imparato ad apprezzare personaggi come Massimo Stano, marciatore di Palo del Colle (Bari) vincitore dell’oro nella 20 chilometri. Sua moglie e collega è Fatima Lofti, varesina con origini marocchine. I due, sposati nel 2016, hanno anche una figlia insieme, Sophie, e lui per amore si è pure convertito all’Islam. E anche la collega e conterranea Antonella Palmisano (da Mottola, provincia di Taranto), medaglia d’oro nella stessa disciplina e categoria a Tokyo, è sposata con un marciatore, Lorenzo Dessi.

Le altre coppie nello sport

Le coppie tra colleghi non sono un’esclusiva degli olimpionici, anzi. Fabio Fognini, a lungo considerato il tennista italiano più forte in attività, è sposato dal 2016 con Flavia Pennetta, vincitrice l’anno prima dello Us Open: i due hanno due figli, Federico e Farah, e un terzo è in arrivo. Sulle orme di Fogna anche Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, è legato sentimentalmente alla collega Ajla Tomljianovic: i due sono stati tra gli invitati del Met Gala 2021 di New York. Ma “trovarsi” nel tennis è cosa comune: chiedere ad Andre Agassi e Steffi Graf, sposati dal 2001, e anche a Maria Sharapova e Grigor Dimitrov, che invece hanno avuto meno fortuna.

Tennisti, ma conosciutisi alle Olimpiadi di Sydney 2000, Roger Federer e Mirka Vavrinec. Lui era ancora giovanissimo, ma di lì a quattro anni avrebbe vinto il suo primo torneo di Wimbledon, inaugurando una delle carriere più vincenti nella storia della racchetta, lei era un po’ più grande e di lì a poco avrebbe smesso di giocare. I due, sposati nel 2009, hanno quattro figli: due coppie di gemelli, due femmine e due maschi. Adesso non gioca più, ma quando era ancora in attività Antonio Cassano riuscì a conquistare Carolina Marcialis, pallanuotista – che però gioca ancora – di nove anni più piccola. I due hanno due figli: Cristopher, nato nel 2011, e Lionel di due anni più piccolo (e chiamato così in onore di Leo Messi).