Palpa uomini in un club di Londra, si dimette membro del governo Tory

Altro grattacapo per il governo di Boris Johnson, investito da un altro scandalo a sfondo sessuale. Il vicecapogruppo del Partito Conservatore alla Camera dei Comuni, Chris Pincher, si è dimesso dopo essere stato accusato dal tabloid Sun di aver palpato due uomini (tra cui un parlamentare) in un club privato nel centro di Londra, il Carlton Club. Pincher, chiamato fino a ieri a sorvegliare la disciplina del gruppo di maggioranza parlamentare, si è scusato per il suo comportamento e ha rimesso il mandato in una lettera inviata al premier.

Chris Pincher, il precedente del 2017

Nella lettera di dimissioni, Pincher ha ammesso di aver bevuto troppo e si è scusato dicendo di aver fatto vergognare se stesso e gli altri, riportano i media britannici. Al momento non risulta che Pincher sia stato denunciato dai due uomini coinvolti nei fatti. E, come dichiarato da una fonte di Downing Street alla stampa, non sarà colpito da provvedimenti disciplinari da parte del partito: resta deputato, ma Johnson ha chiesto un’ulteriore indagine interna sul suo comportamento. Già nel 2017 Pincher si era dimesso da capogruppo junior dopo essere stato denunciato da un ex atleta, olimpico di canottaggio e potenziale candidato tory, oggetti di avances indesiderate.

Non c’è pace per Boris Johnson

«Johnson deve rispondere a serie domande sul perché Chris Pincher abbia ottenuto questo ruolo e su come possa rimanere un deputato conservatore. Il Partito Conservatore, impantanato in squallidi scandali, non è assolutamente in grado di affrontare le sfide che ha di fronte il popolo britannico», ha dichiarato la vice leader del partito laburista di opposizione, Angela Rayner. Questo è solo l’ultimo di una serie di scandali di natura sessuale che hanno coinvolto i parlamentari Tory negli ultimi mesi. In generale, Johnson non ha dormito inoltre sonni tranquilli a causa del “Partygate”, che ha provocato anche la procedura del voto di sfiducia a l premier da parte dei suoi colleghi di partito, alla quale BoJo è “sopravvissuto” con scarso margine.