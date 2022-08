Pallone d’Oro 2022, chi sono i 30 finalisti

Inizia il conto alla rovescia per il Pallone d’Oro 2022. Nessuno della Nazionale azzurra è stato inserito in lista, ma ci sono alcuni giocatori in squadre italiane, come Mike Maignan e Rafael Leao (Milan), accanto a Dusan Vlahovic (che ha giocato in Fiorentina e ora è alla Juventus). La grande sorpresa è l’assenza di Messi e Neymar dopo 17 anni.

Pallone d’Oro 2022, chi sono i finalisti

Chi sono i protagonisti in gara per vincere Pallone d’Oro 2022?

Trent Alexander-Arnold (Inghilterra, Liverpool); Karim Benzema (Francia, Real Madrid); Joao Cancelo (Portogallo, Manchester City); Casemiro (Brasile, Real Madrid); Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid); Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United); Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City); Luis Diaz (Colombia, FC Porto/Liverpool); Fabinho (Brasile, Liverpool); Phil Foden (Inghilterra, Manchester City); Erling Haaland (Norvegia, Borussia Dortmund/Manchester City); Sébastien Haller (Costa d’Avorio, Ajax/Borussia Dortmund); Harry Kane (Inghilterra, Tottenham); Joshua Kimmich(Germania, Bayern Monaco); Rafael Leao (Portogallo, AC Milan); Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco/ FC Barcelona); Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City); Mike Maignan (Francia, AC Milan); Sadio Mané (Senegal, Liverpool/Bayern Monaco); Kylian Mbappé (Francia, Paris-Saint Germain); Luka Modric (Croazia, Real Madrid); Christopher Nkuku (Francia, RB Leipzig); Darwin Nunez (Uruguay, Benfica/Liverpool); Antonio Rudiger (Germania, Chelsea/Real Madrid); Mohamed Salah (Egitto, Liverpool); Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City); Heung-min Son (Corea del Sud, Tottenham); Virgil Van Dijk (Olanda, Liverpool); Vinicius Junior (Brasile, Real Madrid); Dusan Vlahovic (Serbia, Fiorentina/Juventus).

Nella stessa manifestazione ci sarà anche il Premio Yashin. Chi sono gli aspiranti premiati?

Yassine Bounou (Marocco, Siviglia);

Alisson Becker (Brasile, Liverpool);

Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid);

Ederson (Brasile, Manchester City);

Mike Maignan (Francia, AC Milan);

Edouard Mendy (Senegal, Chelsea);

Manuel Neuer (Germania, Bayern Monaco);

Jan Oblak (Slovacchia, Atletico Madrid);

Kevin Trapp (Germania, Francoforte);

Hugo Lloris (Francia, Tottenham).

Come nasce il premio

Il premio Pallone d’Oro nasce nel 1956. Ogni anno si stabilisce chi è il giocatore che ha dato maggiori risultati in campo, considerando anche gli incontri nazionali e internazionali. L’idea parte dalla rivista francese France Football. Il primo vincitore in assoluto fu Stanley Matthews del Blackpool. I giocatori non europei poterono aderire al premio solo a partire dal 1995. Negli anni Novanta, però, ci fu una disputa tra il Pallone d’Oro e il premio mondiale della FIFA.

Così nel 2010 i due premi furono fusi in uno, che è quello che conosciamo oggi. L’unico anno in cui non fu assegnato il premio fu il 2020, per via del Covid-19. L’anno scorso era stato proprio Lionel Messi a vincerlo e non era nemmeno il primo. Infatti, Messi ne ha vinti ben 7 negli anni: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e, appunto, 2021.