Pallone d’Oro 2022: candidati, favoriti, albo d’oro e dove vederlo

È tempo di scegliere il migliore dell’anno. Stasera 17 ottobre, in diretta alle 19.45 su Canale 20, andrà in scena la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2022. Favorito dei bookmakers è indubbiamente il centravanti del Real Madrid Karim Benzema, reduce da una stagione eccellente. Fra i 30 candidati spicca l’assenza di Leo Messi, vincitore di sette edizioni tra cui quella dello scorso anno. Presenti i due milanisti Rafael Leão e Mike Maignan oltre allo juventino Dusan Vlahovic. La cerimonia vedrà anche l’assegnazione del Pallone d’Oro femminile, che lo scorso ha visto il trionfo della spagnola Alexia Putellas. Spazio anche per i premi Kopa (miglior Under 21) e Yashin (miglior portiere). Cosa sapere sulla cerimonia di gala, visibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play oltre che su Sky Sport 24.

Pallone d’Oro 2022, i 30 candidati dell’edizione: favorito Benzema, out Messi

Non vi è alcuna ufficialità, ma i bookmakers ne sono sicuri. Il Pallone d’Oro 2022 sarà Karim Benzema. Il centravanti della Nazionale francese è infatti reduce da una stagione eccellente con il suo Real Madrid, culminata con la vittoria della Champions League. Nella stagione 2021-22 ha segnato 44 reti in 46 partite, di cui 15 in 12 presenze a livello internazionale. Numeri eccezionali che lo hanno portato a segnare 327 gol con la maglia dei Blancos in 613 apparizioni dall’ormai lontano 2009. Suo principale avversario sarà oggi Robert Lewandowski, passato quest’anno dal Bayern Monaco al Barcellona. Difficile però che il polacco possa strappare il successo al transalpino, decisivo anche nel Clasico di ieri sera. Riflettori puntati anche su Cristiano Ronaldo, presente per la 18esima volta consecutiva. Assente Leo Messi, sette volte vincitore del premio, dopo un anno in ombra al Psg.

La lista non comprende nemmeno giocatori italiani. Dalla Serie A arrivano infatti solo Mike Maignan, Rafael Leão e Dusan Vlahovic. Nei 30 candidati al Pallone d’Oro 2022 gli attaccanti Erling Haaland, Riyad Mahrez e Phil Foden (Man City), Kylian Mbappé (Psg), Christopher Nkunku (Lipsia), Vinicius (Real Madrid), Harry Kane e Heung-min Son (Tottenham), Mohamed Salah, Darwin Nunez e Luis Diaz (Liverpool), Sadio Mané (Bayern Monaco), Sebastien Haller (Borussia Dortmund). Fra i centrocampisti ci sono Kevin de Bruyne e Bernardo Silva (Man City), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Fabinho (Liverpool), Casemiro (Man United) e Luka Modric (Real Madrid). Non mancano i difensori con Antonio Rüdiger (Real Madrid), Joao Cancelo (Man City), Trent Alexander-Arnold e Virgil Van Dijk (Liverpool). Due i portieri: oltre al milanista Maignan c’è il madridista Thibaut Courtois.

Pallone d’Oro 2022, fra le donne c’è la vincitrice 2021 Alexia Putellas

Alexia Putellas, stella del Barcellona, cerca il bis nel Pallone d’Oro femminile. Fra le 20 candidate al premio ci sono le compagne Lucy Bronze, Aitana Bonmati, Asisat Oshoala e Fridolina Rolfö. Cinque anche le ragazze del Lione, tra cui la veterana Wendie Renard. Con lei anche Catarina Macario, Ada Hegerberg, Christiane Endler e Selma Bacha. Presenti poi Millie Bright e Sam Kerr (Chelsea), Kadidiatou Diani e Marie-Antoniette Katoto (Psg). In lista Beth Mead e Vivianne Miedema (Arsenal), Lena Oberdorf e Alexandra Popp (Wolfsburg), ques’ultima protagonista degli Europei 2022. Infine spazio per Alex Morgan (San Diego Wave) e Trinity Rodman (Washington Spirit).

Premi Yashin e Kopa, chi saranno gli eredi di Donnarumma e Pedri?

La cerimonia del Pallone d’Oro 2022 vedrà anche l’assegnazione di due altri riconoscimenti internazionali. Si tratta del premio Yashin per il miglior portiere e del premio Kopa, che dal 2018 omaggia il miglior Under 21. L’albo d’oro ha visto la premiazione di Mbappé, seguito da De Ligt (Bayern Monaco) e da Pedri (Barcellona). Dieci i candidati 2022, ma nessuno dalla Serie A. Spiccano Gavi (Barcellona), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal) e Nuno Mendes (Psg). Per il resto solo Bundesliga con Jamal Musiala e Ryan Granvenberch (Baryern Monaco), Karim Adeyemi e Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) e Joško Gvardiol (Lipsia).

Attesa anche per il premio Yashin destinato al miglior portiere, vinto lo scorso anno da Donnarumma. Favorito Thibaut Courtois, fra i protagonisti dell’ultima Champions League con il Real Madrid. Presente anche l’altro finalista ed estremo difensore del Liverpool Alisson oltre al milanista Mike Maignan. Fra i 10 candidati anche Edouard Mendy (Chelsea), Ederson (Man City), Hugo Lloris (Tottenham) e Jan Oblak (Atletico Madrid). Completano la lista i tedeschi Manuel Neuer (Bayern Monaco) e Kevin Trapp, che ha contribuito alla vittoria dell’Eintracht Francoforte in Europa League.