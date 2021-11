Nessuna sorpresa. Per la settima volta (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021) il Pallone d’Oro finisce nella mani di Leo Messi. Quest’anno la Pulce ha vinto battendo il goleador 2021 Robert Lewandowski. E staccando Ronaldo, solo sesto e fuori dal podio per la prima volta dal 2006. Il polacco del Bayern – secondo – ha dovuto accontentarsi del premio come miglior attaccante. Una magra consolazione, visto che nel 2020 il riconoscimento come miglior giocatore avrebbe dovuto essere suo ma France Football congelò assegnazione e cerimonia causa Covid. Anche Messi lo ha ammesso: «Spero che France Football possa risarcirti e darti questo premio, perché nel 2020 saresti stato il giusto vincitore, ed è giusto che tu debba avere questo è trofeo in casa».

HERE IS THE WINNER! SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

«Il più grande trionfo però resta quello in Copa America con l’Argentina», ha sottolineato Messi in abito scintillante. «Sono sette, non avrei mai pensato di arrivarci… L’ottavo? Non credevo nemmeno al sesto o al settimo a dire il vero. Ma ho voglia di tagliare altri traguardi». Aggiungendo: «La Coppa America mi ha portato a vincere questo premio, e per questo voglio ringraziare i miei compagni, perché loro sono parte di questo riconoscimento. Questo Pallone d’Oro è anche il loro». Secondo le malelingue si tratta dell’azione migliore dell’argentino da quando è arrivato a sorpresa al Psg, lo scorso agosto. Si tratta insomma di un premio a domicilio. «Un enorme orgoglio», ha commentato il presidente della squadra Nasser Al-Khelaïfi.

🥇 Le Président Nasser Al-Khelaïfi avec le vainqueur du #BallonDor 2021, 𝑳𝒆𝒐 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊 🏆 pic.twitter.com/W8UwMUmtQJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021

Jorginho al terzo posto, Donnarumma miglior portiere

L’Italia oltre al terzo posto di Jorginho – campione d’Europa di club col Chelsea – ha portato a casa il 13esimo di Chiellini e il 14esimo di Bonucci. E, soprattutto, il premio Yascin al miglior portiere Gigio Donnarumma, solo decimo nella classifica generale. «È stata un’annata fantastica», ha commentato l’ex milanista ora in forze al Paris Saint Germain, «e la vittoria con l’Italia un’emozione indescrivibile. Questo premio è il frutto di un duro lavoro, ora spero di ripagare la fiducia del Psg dando tutto e vincendo tanti trofei».

Pallone d’oro, la classifica

Quarto posto per Benzema, quinto per Kantè. Al sesto appunto CR7, che precede Mo Salah e De Bruyne. Mbappè al nono, mentre Donnarumma decimo. Dopo di lui Mendy, Oblak, Ederson e Neuer. Al 13esimo e 14esimo posto i centrali azzurri e della Juve, Chiellini e Bonucci subito dietro a Romelu Lukaku. Solamente 16esimo Neymar. Tra i protagonisti del campionato italiano il rossonero Simon Kjaer al 18esimo posto e il nerazzurro Lautaro Martinez al 21esimo. Ventiseiesimo posto per l’interista Nicolò Barella.

Il Pallone d’Oro donne va a Alexia Putellas del Barcellona

Il Pallone d’Oro donne è andato invece ad Alexia Putellas del Barcellona. Le altre finaliste, in ordine di classifica: Hermoso (Barcellona), Kerr (Chelsea), Miedema (Arsenal) e Martens (Barcellona).