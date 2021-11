Pallone d’oro 2021, candidati, favoriti e dove vedere la cerimonia

Dopo l’assenza del 2020 a causa della pandemia, torna il premio più ambito dai calciatori di tutto il mondo. Stasera a Parigi sarà infatti assegnato il Pallone d’oro 2021, che deciderà l’erede di Lionel Messi sul trono del calcio. Mediaset trasmetterà in diretta l’intera cerimonia, in onda alle 19,30 su Canale 20. Marca intanto ha lanciato la bomba: è Messi il vincitore della nuova edizione, davanti a Lewandowski e Benzema. Smentite così le indiscrezioni del mese scorso, in cui lo stesso magazine spagnolo aveva anticipato la vittoria del polacco. Fuori dal podio Cristiano Ronaldo (sarebbe la prima volta dal 2011) e Jorginho. A Pedri la corona come miglior giovane.

Pallone d’oro 2021, candidati e favoriti per la vittoria finale

Copa America, Europei, Champions League e campionati nazionali. Quest’anno le variabili per la vittoria finale sono tante, consentendo a più giocatori di aspirare al premio. Le votazioni, chiuse lo scorso ottobre, sono opera di 208 giornalisti, giocatori e commissari tecnici delle nazionali affiliate alla Fifa. Il riconoscimento tende a premiare il calciatore che maggiormente si è distinto nell’anno solare per qualità tecniche, numeri personali e contributo alle vittorie della squadra.

Cinque i candidati azzurri, dove spiccano Jorginho – campione d’Europa con il Chelsea – e Donnarumma, eletto miglior giocatore degli ultimi Europei. Accanto a loro Bonucci, Chiellini e Barella. Tra i favoriti, l’attaccante polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski e la stella del Psg Leo Messi, detentore del trofeo. Quest’ultimo ha infatti vinto per la prima volta in carriera la Copa America con la sua Argentina, aggiungendo alla sua già ricca bacheca il primo trofeo con la Nazionale albiceleste.

Fra i candidati anche gli “italiani” Lautaro Martinez e Simon Kjaer, nominato per il suo nobile gesto nei confronti del compagno di squadra Eriksen durante la partita degli Europei. A completare l’elenco Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Kantè, Mbappè, Benzema, Mahrez, Gerard Moreno, Pedri, De Bruyne, Lukaku, Haaland, Sterling, Kane, Foden, Mount, Ruben Dias, Neymar, Salah, Modric, Suarez e Azpilicueta.

Giovani, portieri e calciatrici, gli altri premi della serata

Non solo Pallone d’oro. La serata di Parigi eleggerà anche il miglior giovane, che riceverà il Premio Kopa, il miglior portiere cui sarà assegnato il Premio Yascin, e la miglior calciatrice. In quest’ultima categoria, i bookmakers vedono favorite Jennifer Hermoso e Lieke Martens grazie al trionfo in Champions League con il Barcellona.

Per il Premio Kopa sono candidati Mason Greenwood (Man. United), Bukayo Saka (Arsenel), Pedri (Barcellona), Jérémy Doku (Rennes), Ryan Gravenberch (Ayax), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) e Nuno Mendes (Psg). Il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma è invece favorito per il Premio Yascin, dove se la vedrà con Ederson (Man. City), Kasper Schmeichel (Leicester), Edouard Mendy (Chelsea), Thibaut Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (Psg), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Monaco), Jan Oblak (Atl. Madrid) e Samir Handanovic (Inter).