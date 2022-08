Palio di Siena, oggi 16 agosto su La7 l’edizione 2022 e un documentario

Nuovo appuntamento su La7, oggi 16 agosto, con il Palio di Siena. Alle 16,45 infatti ci sarà la diretta della celebre corsa toscana di origine medievale che torna con la seconda gara dell’edizione 2022 dopo quella dello scorso 2 luglio. La manifestazione vedrà competere le contrade della cittadina toscana nell’ormai epica corsa dei cavalli di Piazza del Campo. La telecronaca dell’evento sarà di Pierluigi Pardo, storica voce della Serie A per Dazn, al fianco di Giovanni Mazzini che si occuperà del commento. In prima serata poi, a partire dalle 21,15, in prima visione arriva il documentario Palio che racconta l’edizione del 2015. Visione disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di La7.

Palio di Siena, cosa sapere sull’edizione 2022 oggi 16 agosto 2022 su La7

Dopo la gara dello scorso 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano, il Palio di Siena torna per omaggiare l’Assunta. Oggi la manifestazione toscana tornerà in tutto il suo splendore per la prima volta dopo il blocco dovuto al Covid-19 con tutte le 10 contrade senesi in lizza per la vittoria finale. La prima corsa aveva visto trionfare quella del Drago grazie al cavallo zio Frac e al fantino Giovanni Atzeni, detto Tittìa, già vincitore nel 2019. La diretta di oggi partirà alle 16,45 con la sfilata in costume degli sbandieratori, cui seguiranno interviste e commenti da Piazza del Campo. Si arriverà così alle 19, orario di inizio della gara vera e propria. Con il commento di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini, storico commentatore del Palio, si attenderà il colpo di mortaretto che farà entrare i fantini a cavallo, pronti ad aggiudicarsi il prezioso drappo di stoffa.

Dopo il Tg serale di La7 e la replica della corsa con i momenti più emozionanti, i fan del Palio di Siena potranno restare davanti alla tv per un altro interessante contenuto inedito. Alle 21,15 infatti andrà in onda Palio, documentario di Cosima Spender uscito nelle sale britanniche. Il progetto riavvolge il nastro fino all’edizione 2015 quando Bruschelli tentò di raggiungere il record di 14 vittorie al Palio di Aceto. Trecciolino però dovette arrendersi alla doppia vittoria, sia nella corsa per la Madonna di Provenano che per l’Assunta, di Tittìa, dominatore anche nel 2019 e lo scorso 2 luglio. Testimonianze dei protagonisti e voci della Piazza aiuteranno gli spettatori a conoscere lo spirito che dal 1200 anima strade e quartieri di Siena.