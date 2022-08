Palio di Siena, rinviata la partenza causa del maltempo

Un violento e improvviso acquazzone si è abbattuto su Siena a un paio d’ore dal via del Palio dell’Assunta, che avrebbe dovuto tenersi oggi pomeriggio alle 19. Il maltempo era atteso e già da qualche ora gli organizzatori avevano paventato l’ipotesi di un rinvio a domani. L’idea si è concretizzata quando il temporale ha colpito la città: bandiera verde e tutto fermo. L’appuntamento sarà domani, mercoledì 17 agosto, alle 19. La pioggia genera un doppio problema all’organizzazione del Palio. Da una parte si pensa all’incolumità dei cavalli, che rischiano di scivolare sommando l’alta velocità della corsa alle condizioni non perfette dell’asfalto. Dall’altra la luce, con il maltempo a condizionare gli effetti del sole al tramonto.

Il Palio dell’Assunta sarà domani alle 19

Così il Palio cambia giorno e si sposta di 24 ore, proprio quando già sembrava tutto pronto al via e centinaia di turisti e cittadini si erano già posizionati per osservare l’antica tradizione. Dopo le sole sei contrade che hanno partecipato alla carriera del 2 luglio scorso, saranno 10 i cavalli a gareggiare. Tra loro, sette hanno almeno un Palio alle Spalle, e due possono vantare almeno una vittoria. Si tratta di Remorex nella Tartuca e Zio Frac nella contrada Nicchio. Il grande favorito sembra essere Giovanni Atzeni detto Tittia, il fantino che a luglio si è imposto nel Drago e che correrà per Leocorno. Il principale antagonista dovrebbe essere Jonathan Bartoletti, conosciuto come Scompiglio, che correrà nella Chiocciola.

Dove vedere il palio in tv

Il Palio di Siena è un evento unico nel suo genere, molto seguito a livello nazionale e internazionale. In Italia sarà La7 a trasmetterlo in esclusiva, a partire dalle 16,45, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento di Giovanni Mazzini. Si partirà oltre due ore prima dell’effettiva carriera perché saranno trasmessi anche il corteo storico e la sfilata degli sbandieratori. In streaming sarà possibile seguire il Palio sul sito di La7, che offre il live su smartphone e pc. A livello locale, invece, la gara verrà trasmessa da due emittenti: Canale 3 Toscana e Siena Tv, rispettivamente visibili sul digitale terrestre sui canali 84 e 91.