Palinuro, affonda pedalò: cani bagnino salvano cinque ragazzi

Dei cani bagnino hanno salvato cinque ragazzi nel mare del Cilento, a Palinuro. I giovani – tra i 25 e i 30 anni – si stavano godendo il mare in pedalò quando l’imbarcazione ha iniziato ad affondare. I ragazzi hanno potuto solo appigliarsi all’ultimo rimasto a galla, cercando di reggersi. Poi, sono arrivati in soccorso i bagnini a quattro zampe! I due esemplari e i due colleghi umani della Scuola Italiana Cani Salvataggio sono intervenuti in loro soccorso.

Palinuro, cani bagnino salvano cinque ragazzi

I due cani bagnino si chiamano Dylan e Vita. Si tratta di due golden retriver di 6 e 3 anni. Dopo aver ricevuto tutta l’attrezzatura per galleggiare, i cani sono diventati un sostegno per i ragazzi che stavano in acqua dopo che il pedalò era affondato (tra loro c’era anche chi non sapeva nuotare). Così, i giovani sono riusciti ad arrivare vicini ai pattini di salvataggio e ora sono tutti salvi.

I due cani sono stabilmente impegnati con la SICS. Secondo il responsabile della scuola, i cani sono diventati delle vere e proprie boe per i giovani e il loro intervento è stato provvidenziale. Il pedalò è completamente affondato ma i cani sono riusciti nella loro missione di salvataggio. I ragazzi, tutti in buone condizioni, si sono dichiarati sorpresi dalla velocità dei cani di soccorso.

La postazione nei fine settimana

Il servizio della Scuola Italiana Cani Salvataggio è attivo solo nei fine settimana, quando c’è anche un maggior afflusso di gente. In ogni caso, tutti gli stabilimenti balneari devono dotarsi per legge di un bagnino in grado di salvare le persone in mare in qualsiasi situazione. I cani sono da supporto in tantissime spiagge italiane e sono un ottimo modo per raggiungere persone in difficoltà in acqua anche a lunga distanza. Per questo vengono addestrati di conseguenza e impegnati nelle azioni di salvataggio.