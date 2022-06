Palinsesti Rai 2022/2023: torna Elisa Isoardi, arriva Alessia Marcuzzi, nuovo programma per De Martino

Tra ritorni, conferme e nuovi arrivi, sono stati annunciati i dettagli dei palinsesti Rai 2022/2023: durante la conferenza stampa tenutasi al Superstudio Maxi di Milano, i direttori di genere hanno illustrato i prodotti televisivi offerti dalle tre reti dell’azienda: qui i dettagli relativi all’intrattenimento Prime Time e Daytime, al cinema e alle serie tv e ai ragazzi.

Palinsesti Rai 2022/2023: Intrattenimento Daytime

Confermati su Rai Uno Domenica In, Storie Italiane, É sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno, La vita in diretta, Unomattina, Reazione a Catena e L’eredità. Per quanto riguarda il weekend, rimangono Unomattina in famiglia, Italia Sì e Da noi… a ruota libera. Torneranno Linea Verde, Linea Bianca, Linea Blu e Il Provinciale.

Per quanto riguarda Rai Due, la mattina ci saranno Caterpillar, Radio 2 Social Club e I Fatti Vostri. Nel pomeriggio, arriveranno Bella Ma’ e Nei tuoi panni e poi ci saranno Ti sembra normale, Top e Citofonare Rai 2. Tornerà infine Elisa Isoardi che, dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi, avrà nuovamente un programma tutto suo: la conduttrice sarà infatti al timone di Vorrei dirti che, trasmissione on the road incentrata su affetti e cucina in onda la domenica pomeriggio dalle 15 alle 16.

Quanto infine a Rai Tre, sono stati due i programmi citati: Tv Talk e I Ribelli.

Palinsesti Rai 2022/2023: Intrattenimento Prime Time

Per quanto riguarda Rai Due, il canale che l’azienda vuole rilanciare, proprio stasera partirà Dalla Strada al Palco con Nek mentre dopodomani andrà in onda Tim Summer Hits. Ci sarà poi spazio per:

Nudi per la vita , docu-reality leggero ma profondo che veicolerà contenuti importanti come la prevenzione sul cancro;

, docu-reality leggero ma profondo che veicolerà contenuti importanti come la prevenzione sul cancro; un nuovo format per Stefano De Martino dal titolo Sing Sing Sing , una tenzone tra squadre sull’universo musicale

, una tenzone tra squadre sull’universo musicale Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi che racconterà i boomer e la generazione Z.

Confermato poi Il Collegio, che tornerà nel 1958, e introdotto il gioco a tema drag queen Non sono una signora. Nell’access tornerà Drusilla Foer e un game show con Paolo Conticini, Una scatola al giorno. Quanto alle seconde serate, prima della garanzia arriverà The Help con Caterina Balivo, poi Alessandro Cattelan con il suo late show EPCC e infine Belve con Francesca Fagnani, tre volte a settimana. Confermato anche Bar Stella, ma come striscia e non più come appuntamento settimanale.

A Rai Tre ci sarà Mi Casa es tu Casa, una follia alla Almodovar, con Cristiano Malgioglio, mentre per quanto riguarda Rai Uno torneranno Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle, Soliti Ignoti, Arena 60 70 80 e 90, Telethon, il Capodanno e Danza con Me.

Palinsesti Rai 2022/2023: Cinema e Serie tv

Il direttore Francesco Di Pace ha annunciato che su Rai Uno tornerà Morgane – Detective Geniale e che, durante il mondiale, ci sarà spazio anche per il cinema sportivo con prodotti come il documentario Io sono Francesco Totti, il film Il Campione, il bio-film The Keeper. Non mancherà la commedia, con Divorzio a Las Vegas e Cena con Delitto. Su Rai Due ci sarà tanto cinema e commedie come Amore a domicilio, Restiamo amici e L’incredibile storie dell’Isola delle Rose.

Palinsesti Rai 2022/2023: Ragazzi

Su Rai Gulp ci sarà un calendario dell’avvento speciale dal titolo La speranza siamo noi, omaggio a David Sassoli. Il mondo di Leo sarà invece una nuova serie con protagonista un bambino con autismo. Ci sarà poi spazio per TG Kids, Food Wiser, Trullalleri, Super Spikeball, Kids vets academy, Bluey, Gli acchiappagiochi, Kapuf e Paddington. A dicembre andrà invece in onda, su Rai Uno, lo Junior Eurovision Song Contest.