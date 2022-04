Nuotare ad aprile è come fare l’amore. Medesima scarica di β-endorfine. Ma fortunatamente dopo non c’è nessuno che ti domandi se ti sia piaciuto. Bellissimo tuffarsi dagli scogli per noia, vita scoglionata. Marino (Nino Manfredi) si vuol tuffare nel Tevere per farla finita ma viene salvato da Mister Okay. Se non capisci cosa io stia scrivendo, non andar avanti nella lettura, oh viandante de La posta al cuore, perché io non ti voglio, non voglio bene a chi non ha mai visto Straziami ma di baci saziami, Dino Risi, risi così tanto la prima volta che dovetti guardarlo per una seconda volta poiché le mie risa coprivano le battute successive. L’espressione suprema di libertà è nuotare in mutande. Mica in nudità. Lo stigma è portare al mare il costume di ricambio. Il curriculum di chi si vuol fidanzare con me dovrebbe esser un palindromo: “Sub, eroe o rebus”.