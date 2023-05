Palermo, undicenne accoltella un quattordicenne e gli buca un polmone

Ieri pomeriggio a Palermo un undicenne ha accoltellato un ragazzino quattordicenne, si presume per bullismo. Il più piccolo, stanco del comportamento del più grande, l’ha colpito con un coltello raggiungendo il polmone.

Palermo, undicenne accoltella un quattordicenne

Il fatto è avvenuto in Via Vespro, vicino al Policlinico. L’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della scuola frequentata dai due, la Quasimodo, anche se non è ancora chiaro. Ad innescare la lite, una presa in giro di troppo da parte del più grande verso il più piccolo.

Il coltello che ha imbracciato l’undicenne ha ferito gravemente il ragazzo di 14 anni, che è arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace.

Uno dei fendenti sferrati dal ragazzino più piccolo ha bucato anche il polmone della vittima, senza però causargli gravi danni. L’equipe del primario Massimo Geraci lo ha stabilizzato e ora il 14enne è ricoverato in area critica ma non sarebbe in pericolo di vita. Resterà in osservazione, ma parla e cammina. Il ragazzino di 11 anni invece, è stato portato all’Ospedale dei Bambini per dei controlli, ma non risulta essere ferito.

Sul caso stanno indagano i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono coordinate dal procuratore dei minori Claudia Caramanna.