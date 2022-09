Palermo, spuntano finti manifesti con Dalla Chiesa: «Scusate per mia figlia»

Manifesti con il volto di Carlo Alberto Dalla Chiesa sono apparsi questa mattina a Palermo da parte del collettivo artistico Offline. A dieci giorni dalle elezioni sia regionali che nazionali in Sicilia, i manifesti sono stati affissi nel giorno del compleanno e della morte di Don Pino Puglisi.

Dalla Chiesa invita a non votare la figlia

Nelle scorse amministrative, lo stesso collettivo aveva affisso dei manifesti con il titolo di Forza Mafia con la stessa illustrazione del simbolo di Forza Italia. Poi, invece di Democrazia Cristiana avevano scritto Democrazia Collusa. Ora nel mirino dei manifesti finisce Rita Dalla Chiesa, colpevole di essersi candidata con Forza Italia. Un modo per polemizzare sulla scelta della donna.

Non è l’unica che è stata presa di mira. Oltre a lei e a Renato Schifani, anche Gianfranco Micciché ha subìto l’ira dei manifesti. Infatti, sul suo manifesto era stato aggiunta una parte che ricorda il pulsante di YouTube per rimuovere gli annunci. In pratica, si invitava il cittadino a saltare l’annuncio del politico.

Cosa è successo

Il manifesto satirico mostra Carlo Alberto Dalla Chiesa che chiede scusa perché la figlia sarebbe inutile, tutto in dialetto siciliano. Il generale era stato ucciso proprio dalla mafia in un attentato, dopo che era stato nominato Prefetto di Palermo per la lotta contro la mafia.

L’agguato avvenne la sera del 3 settembre 1982, 24 giorni prima del suo compleanno. In quel momento, il generale si trovava in auto con la moglie. Entrambi subirono una raffica di colpi da parte di un Kalashnikov AK-47. Un secondo commando si avvicinò invece alla scorta che si trovava con un altro mezzo dietro l’auto della coppia. Così un uomo della scorta, Domenico Russo, fu colpito mortalmente e morì dopo 12 giorni in ospedale. La vicenda è ancora nella mente e nel cuore dei palermitani e non solo.