Palermo, rissa alla festa di battesimo: feriti padre e nonno della neonata

Sono stati le forze dell’ordine e il personale sanitario a separare alcuni invitati a una festa di battesimo sfociata in rissa. È accaduto a Palermo, precisamente a Borgo Vecchio. I fatti risalgono a domenica 20 novembre, quando alcuni invitati decidono di completare la serata litigando. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto.

Palermo, rissa al battesimo per concludere la festa

Mentre i commensali stavano per andar via, alcuni parenti della piccola festeggiata avrebbero iniziato a urlare. Parole dure, grida, fino alle minacce. Poi si è passati alle mani all’esterno del ristorante, probabilmente per l’effetto degli alcolici appena assunti. Nella rissa sono rimasti feriti il papà e il nonno della bimba, mentre alcuni aggressori – invitati al battesimo – si sarebbero dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Non è la prima volta che succede a Palermo. A settembre 2022, il questore Leopoldo Laricchia si era ritrovato a dover chiudere un locale sospendendone la licenza. Infatti, in quel luogo era avvenuta un’altra rissa, che aveva coinvolto una decina di giovani. A quanto si apprende, sarebbero volate bottiglie di vetro e qualcuno sarebbe rimasto ferito. La più grave è stata una 18enne che è finita in ospedale con una prognosi di 6 giorni.

Padre e nonno della bimba feriti



Gli animi si sono calmati solo all’arrivo dei carabinieri, che hanno separato gli invitati ancora coinvolti nella rissa. Poi, il personale sanitario ha prestato soccorso al padre e al nonno della piccola, che sono rimasti feriti.

Lo scorso maggio erano venuti alle mani per dissidi tre uomini ad Avola, sempre in Sicilia. La rissa si era poi conclusa con due trasporti d’urgenza in ospedale e con una denuncia per tre persone. In quel caso, però, a uno dei feriti erano state riscontrate delle coltellate. A quanto si apprende, in quel caso si parlava di dissidi familiari.