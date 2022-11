Palermo, medico accusato di omicidio: «Intubò paziente dall’esofago e non dalla trachea»

Un medico dell’ospedale Ingrassia di Palermo è accusato per omicidio colposo e per il momento è rinviato a giudizio. L’accusa fa leva sul metodo sbagliato di intubazione del paziente, visto che il medico inserì il tubo nell’esofago, peggiorando le condizioni del paziente e causandone la morte.

L’accusa al medico di Palermo imputato di omicidio

Un paziente dell’ospedale Ingrassia di Palermo, per un errore, venne intubato attraverso l’esofago anziché tramite la trachea. In questo caso l’aria non raggiunse i suoi polmoni, ma si stabilì nello stomaco. Questo errore fatale avrebbe provocato la morte dell’uomo. Il paziente si chiamava Antonio Scurria e tale errore è stato scoperto solo grazie alla riesumazione del cadavere e all’autopsia.

Il gip del Tribunale di Palermo Nicola Aiello ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Alfredo Gagliardi nei confronti del medico che sbagliò tale operazione. Ora il dottore è sotto processo per ciò che accadde all’ospedale di Palermo. Il dottore, stando all’accusa, avrebbe commesso un duplice errore, non solo sbagliando la procedura di intubazione ma anche non somministrando l’adrenalina per rianimare il paziente.

La dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di un paziente

Il 3 ottobre del 2019 Scurria, aveva 76 anni, si recò all’ospedale Ingrassia, di Palermo, per un un intervento di colecistectomia. La ricostruzione fatta dai familiari è chiara e concisa. Dopo il ricovero gli venne iniettato il Rocefion per endovena, ma iniziò a stare male. La figlia, che era presente nella stanza con il padre, notò un anomalo arrossamento del corpo. Una probabile reazione allergica al farmaco causò prima uno shock anafilattico e poi l’arresto cardiaco.

Al cambio di turno un collega del medico imputato si accorse di un errore fatale, vale a dire che il tubo era stato inserito nell’esofago. Il medico collocò il tubo correttamente attraverso la trachea ma questo comportamento potrebbe essere stato fatale per Scurria.