Palermo, incidente in viale Strasburgo: morto un 18enne

Lo schianto violento, i soccorsi, la tragica notizia: non ce l’ha fatta Gabriele Aserio, un ragazzo di 18 anni che questa mattina si è schiantato contro un albero mentre era a bordo del suo scooter. L’incidente è avvenuto attorno alle 4.30 in viale Strasburgo a Palermo, all’altezza del negozio della catena Oviesse. Le cause che avrebbero causato l’impatto sono ancora da chiarire, un compito che spetterà alla polizia municipale della Sezione Infortunistica.

Incidente in viale Strasburgo a Palermo

Tra le prime ipotesi vi è quella secondo cui il ragazzo potrebbe aver perso il controllo a causa di un altro mezzo, ma la ricostruzione della dinamica è tutt’ora in corso. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un ragazzo di 16 anni. Il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. La notizia della morte del giovane ha causato dolore e strazio, manifestato dai numerosi messaggi di cordoglio di queste ore, tra cui quello riportato da NewSicilia: «È con profondo e sincero dolore che il RC Costa Gaia tutto si stringe attorno al socio e carissimo amico per la tragica perdita del figlio di soli 18 anni. La Presidente Adele Crescimanno porge a nome di tutto il Club sentite condoglianze. In questo momento di dolore possiamo solo pregare affinché questi genitori possano avere la forza e la pace nel cuore».

Sinistro anche ad Acitrezza

La morte del giovane non è l’unica della giornata: a perdere la vita ad Acitrezza (Aci Castello) è stato un ciclista in un incidente lungo la SS114. A nulla sono valsi i soccorsi da parte del personale del 118, giunti sul posto direttamente dall’ospedale Cannizzaro. All’arrivo dell’ambulanza, gli operatori e le operatrici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità locali dovranno ora ricostruire la dinamica che ha causato la morte dell’uomo.