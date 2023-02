Palermo, figlio di un boss ucciso si fidanza con la nipote del killer

Un caso molto particolare a Palermo, il figlio del boss si fidanza con la nipote del killer che ha ucciso suo padre. Grazie alle intercettazioni, i carabinieri sono riusciti a risolvere un caso che era rimasto senza soluzione da tempo.

La storia a Palermo tra il figlio di un boss ucciso e la nipote del killer

Il figlio del boss Giuseppe Di Giacomo si è fidanzato con la nipote di Tony Lipari, il killer che aveva ucciso suo padre. L’omicidio era avvenuto nove anni prima, Lipari aveva ucciso a sangue freddo il boss Di Giacomo. Questo evento non aveva fermato il figlio di Di Giacomo a iniziare una relazione con la nipote di Lipari. Anzi, in realtà il figlio del boss aveva avuto prima una relazione con la figlia di Lipari e solo successivamente aveva deciso di unirsi con la cugina.

Ma questa unione non era stata approvata dalle due famiglie rivali che avevano deciso di far lasciare i due. Tuttavia, il ragazzo ha continuato la relazione ora la sua love story ha aiutato i carabinieri ad arrestare l’omicida del padre.

La risoluzione del caso dell’omicidio del boss Di Giacomo

A beneficiare di questa love story sono stati i carabinieri. Infatti, il boss Di Giacomo venne ucciso nove anni fa da un uomo coperto da un casco e per tutto questo tempo le autorità non avevano scoperto l’esecutore materiale del delitto. Ora, grazie alle intercettazioni, sono riusciti a scoprire la verità.

Difatti, i carabinieri hanno intercettato una conversazione tra Salvatore Lipari, fratello del killer e sua moglie. Nella conversazione, Salvatore esclama in dialetto: «U capisti ca ammazzò Tony?» ovvero «l’hai capito che lo uccise Tony?», ed esprime angoscioso le motivazioni per le quali i due giovani devono porre fine alla relazione. Per Salvatore infatti, il figlio del boss ucciso stava agendo per ritorsione, vendicandosi così del padre. I carabinieri hanno completato poi il puzzle, grazie anche alle dichiarazioni del «soldato» pentito Alessio Puccio e hanno arrestato Tony Lipari per omicidio aggravato.