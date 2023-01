Palermo, bici lanciata sulla linea elettrica della stazione: treno in fiamme

«Condanno fermamente l’atto vandalico che poteva avere serie ripercussioni per l’incolumità dei passeggeri del vagone. Ringrazio i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la tratta ferroviaria, ma resta la gravità di un gesto che provoca anche disagi al servizio di trasporto, soprattutto per chi deve raggiungere o arriva dall’aeroporto Falcone e Borsellino» così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla commenta quanto accaduto alla stazione di Tommaso Natale. Una bici sarebbe stata scaraventata verso la linea elettrica, causando l’incendio di un treno.

Palermo, bici su linea elettrica: un treno si incendia

Stando a una prima ricostruzione, la bici lanciata avrebbe subito preso fuoco e avrebbe danneggiato il pantografo, cioè quella presa di corrente che serve al treno per collegarsi alla rete elettrica e muoversi. Il danneggiamento avrebbe provocato delle scintille. In seguito, il tettuccio di uno dei vagoni del treno ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme.

Nelle scorse settimane ci sarebbero stati incidenti simili. Anche in quel caso le indagini sono ancora in corso. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, ignoti avrebbero lanciato degli scooter contro gli ascensori della stazione, danneggiandoli.

Indagini in corso

«Palermo ha bisogno di controlli. Da quando hanno incentivato l’uso di bici elettriche e scooter,accessibili a chiunque, ragazzini non in grado di capire realmente l’entità delle loro azioni non fanno altro che causare danni e disagi. Servono controlli severi e continui» scrive un utente sui social.

«L’augurio è che le forze dell’ordine facciano al più presto luce su questo e altri atti vandalici che da tempo hanno preso di mira la stazione» conclude, invece, il primo cittadino di Palermo. Le indagini dovranno stabilire la dinamica degli incidenti, verificare se ci sia qualche connessione e verificare cosa ci sia dietro a questi atti.