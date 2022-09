Palermo, non al seggio ma allo stadio: denunciati 60 tra presidenti e scrutatori

Il caso a Palermo era già esploso lo scorso luglio, ma adesso il numero aumenta e c’è l’ufficialità. Dei 174 assenti ai seggi, tra presidenti e scrutatori, 60 erano impegnati altrove, ma tutti nello stesso luogo: lo stadio Barbera. Le assenze improvvise lo scorso 12 giugno hanno rischiato di pregiudicare le elezioni comunali del capoluogo regionale. La Digos conferma che il motivo che ha spinto almeno 60 persone a non presentarsi è stato l’appunto allo stadio, dove il Palermo ha ospitato il Padova nella finale playoff di ritorno poi vinta. La promozione in B dei rosanero ha scatenato la gioia del popolo palermitano, ma ora i 60 presidenti e scrutatori sono stati denunciati.

174 assenti ai seggi: in 60 al Barbera per la promozione del Palermo

Il gol di Matteo Brunori ha sancito l’1-0 con cui il Palermo ha battuto, anche nel match di ritorno, il Padova in finale playoff. Da lì la gioia per la promozione in Serie B, con i rosanero a cambiare poi proprietà e a sognare ancora più in grande. Ma ci sono almeno 60 tifosi che forse si sono pentiti di aver partecipato, dagli spalti, a quella gara. La Digos li ha denunciato ricontrollando uno per uno l’elenco di chi aveva acquistato i biglietti per la gara. Un’informativa era stata già inviata al procuratore aggiunto Sergio Demontis. Ora si cerca di capire dove fossero gli altri 114, per un totale di 174 assenti.

La Digos indaga sui certificati

Ma non è finita. La Digos indaga per scoprire dove fossero gli altri assenti, ma anche su tutto l’ambiente intorno ai 60 già trovati. Si parla soprattutto dei medici che avrebbero firmato certificati falsi e che ora rischiano una denuncia al pari dei tifosi in questione. A occuparsene sono i sostituti procuratori Eugenio Faletra e Andrea Fusco. Il tutto alla vigilia delle elezioni del prossimi 25 settembre, quando a Palermo si voterà non soltanto per le nazionali ma anche per definire chi sarà il prossimo presidente della Regione e la composizione del Parlamento siciliano.