È morto Pale Male, il falco della Fifth Avenue di New York

Trent’anni passati a sorvolare la Grande Mela, trent’anni che lo hanno reso famoso come il falco codarossa di New York. Pale Male si è spento nella tarda serata di martedì per un’insufficienza renale grave, dovuta proprio all’età avanzata (33 anni). La notizia è stata diffusa da Bobby Horvath, un veterinario che si è occupato del rapace dopo averlo trovato gravemente malato a Central Park.

Il falco Pale Male è morto per insufficienza renale

Il medico ha prima cercato di dargli qualcosa da mangiare, successivamente lo ha portato in una clinica, dove però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del volatile. Come riportato da La voce di New York, Horvath ha dichiarato: «Speravamo in un miglioramento, ma purtroppo non era destino». Pale Male era un esemplare di poiana della Giamaica (o poiana testarossa). Il rapace era stato avvistato per la prima volta nel 1991 proprio nell’immenso parco di Manhattan, trasformandosi in una vera e propria icona newyorkese, finendo su articoli, libri, documentari e speciali televisivi.

Pale Male e il suo metabolismo newyorkese

Tra le giornaliste che si occuparono di raccontare la vita di Pale Male, vi è l’ornitologa Marie Winn. fu proprio lei a darle il tipico soprannome dovuto dal suo piumaggio chiaro. Secondo quanto raccontato in questi trent’anni, il falco si era abituato talmente bene al ritmo di vita newyorkese che aveva costruito il suo nido sul cornicione del 12° piano di uno lussuoso appartamento della Fifth Avenue. Nel corso degli anni, alcuni studiosi hanno sospettato che, a causa della estrema longevità, non si trattasse più dell’autentico Pale Male, ma nessuno ha mai smentito la sua identità.