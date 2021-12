Palau, per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia servirà il Green Pass

In Gallura, per la precisione nel comune di Palau, per pranzi e cene in famiglia organizzati durante il periodo delle festività natalizie (e anche un po’ dopo) sarà necessario il Green Pass. A stabilirlo è una singolare ordinanza firmata dal sindaco Francesco Giuseppe Manna, che rimarrà in vigore nella cittadina sarda fino al 10 gennaio 2022.

Covid, cosa stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco

Altro che feste di piazza cancellate, come a Cagliari, Oristano e Olbia. In questa località della Sardegna i provvedimenti anti Covid sono andati ben oltre. Oltre a fissare una serie di regole volte a limitare la diffusione del Coronavirus, tutte già viste come l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e la chiusura del parco giochi comunale, il documento contiene infatti una novità, per evitare che le festività natalizie inneschino focolai di Covid-19: «Il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde». Insomma, per trascorrere il Natale in visita ai parenti, ci sarà bisogno di esibire il lasciapassare sanitario. Almeno, stando al testo dell’ordinanza, non ci sarà bisogno della sua versione rafforzata: “basterà” l’esito negativo del tampone.

Covid, cinque i casi accertati di Omicron in Sardegna

Principale porto di accesso per l’arcipelago di La Maddalena, Palau è ha poco più di 4 mila abitanti e si trova in provincia di Sassari, dove sono stati riscontrate positività alla variante Omicron. Al momento sono in tutto cinque i casi di Omicron in Sardegna: gli ultimi due sono stati trovati da sequenziamento effettuato nel laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia dell’Aou di Cagliari, che vanno ad aggiungersi ai tre già accertati nei giorni scorsi tra il cagliaritano e, appunto, il sassarese. Tre invece i casi sospetti, per i quali gli esiti si conosceranno non prima di Natale. Nel frattempo, anche ad Alghero è scattato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nelle situazioni di assembramento.