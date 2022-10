Palagonia, uomo ucciso durante una lite: arrestato il nipote di 24 anni

Ancora ignote le motivazioni della furiosa lite che sarebbe avvenuta a Palagonia, nel Catanese. In un’abitazione in una contrada del paese, sarebbe scoppiata ieri, 20 ottobre, un litigio tra parenti che si sarebbe concluso con la morte di un 43enne. L’arma del delitto sarebbe stata trovata accanto alla vittima.

Palagonia, uomo ucciso: arrestato nipote 24enne

Stando a una prima ricostruzione dei Carabinieri, la lite avrebbe coinvolto il 43enne – Giuseppe Buscemi – e suo nipote – Vincenzo – di 24 anni. A un certo punto, la discussione sarebbe degenerata e il 43enne avrebbe sfoderato una pistola per difendersi dal giovane. Il ragazzo avrebbe quindi cercato di togliere di mano l’arma allo zio. Durante la colluttazione, la pistola avrebbe sparato due colpi al petto dell’uomo. Il padre del ragazzo e fratello della vittima avrebbe poi allertato il 118. Poi, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso lo zio, ma si dovranno ancora chiarire i dettagli della vicenda con ulteriori indagini e accertamenti di rito. In più, si dovranno ascoltare i testimoni, dato che anche altri familiari si trovavano nell’appartamento al momento dei fatti.

Il corpo ritrovato con l’arma del delitto

A Palagonia per l’uomo ucciso è stato arrestato il nipote. Il 24enne è stato portato presso la casa circondariale di Caltagirone. A un primo riscontro sull’arma, è risultata che questa era stata precedentemente rubata al legittimo proprietario. Si stanno effettuando i rilievi per capire non solo le motivazioni dietro al gesto, ma anche l’esatta dinamica dell’incidente. I riscontri balistici sull’arma e l’eventuale autopsia sul corpo della vittima potrebbero fare chiarezza.

Le indagini sono state disposte dalla procura di Caltagirone. Il 43enne sarebbe morto quasi subito, perché i due colpi lo avrebbero ferito proprio al petto, non lasciandogli scampo. Il giovane è ora agli arresti.