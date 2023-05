Pakistan, sparatoria in due scuole: uccisi 8 insegnanti

Il Pakistan è sconvolto per il duplice attacco a due scuole nella parte nord-occidentale del Paese. A Parachinar e Upper Kurram, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, che dista non molto dal confine con l’Afghanistan, alcuni uomini armati avrebbero fatto ingresso in due istituti scolastici e aperto il fuoco contro i presenti. Ci sarebbero 8 insegnanti morti, di cui 7 soltanto nella scuola di Parachinar. Le autorità stanno cercando di capire il movente ma non è escluso che si tratti di attacchi terroristici.

I precedenti tra il 2007 e il 2014

Adesso la paura in Pakistan cresce. In molti hanno subito ripensato agli attacchi terroristici che hanno fatto sprofondare nella paura il Paese tra il 2007 e il 2014. Furono anni di panico proprio per la città di Parachinar, dove morirono oltre 3 mila persone in diversi attacchi terroristici. Oggi i nuovi attacchi sarebbero avvenuti, secondo quanto riferisce l’emittente locale Dunya News, mentre gli studenti stavano sostenendo gli esami annuali. Parachinar è stata ancora una volta quasi l’epicentro dell’attacco odierno, mentre a Upper Kurram si registra attualmente una sola vittima. Secondo i media locali e la polizia, ad aprire il fuoco sarebbe stato un gruppo di uomini armati.

Eight people lost their lives in a land dispute between two tribes in Parachinar, Khyber Pakhtunkhwa. It’s a tragic incident that highlights the need for effective conflict resolution mechanisms in the region.

(1/1) #Parachinar #Fact #Pakistan pic.twitter.com/op6VVXATaE — Tribal Fact Checker (@TribalFact) May 4, 2023

Foto e video su Twitter

Sui social, intanto, il popolo pakistano si è riversato per rilanciare la notizia, che sta rapidamente facendo il giro del mondo. Molti hanno anche rilanciato delle clip, diffuse dai media locali, in cui si vedono i cadaveri dei sette insegnanti della scuola di Parachinar. Il Pakistan è sotto choc e si attendono le parole ufficiali di esponenti del governo.