Pakistan, Mohenjo-daro: la città dimenticata da oltre 4 mila anni

Poco lontano da Larkana, nella provincia meridionale del Sindh in Pakistan, è possibile imbattersi in antiche rovine di una città. Milioni di mattoni rossi fra muri diroccati, edifici religiosi, pozzi per l’acqua e passerelle si fanno largo nella sabbia e nella polvere da migliaia di anni. È tutto ciò che rimane di Mohenjo-daro, fra le maggiori città dell’età del bronzo nella valle dell’Indo. Qui, fra il 2500 e il 1700 a.C. prosperò una civiltà che seppe far impallidire le tecnologie di Egitto e Mesopotamia. Eppure in pochi la conoscono, forse per via del suo destino ancora incerto. Le recenti inondazioni nella nazione hanno messo a rischio il sito, tanto che gli esperti hanno messo in atto misure di salvaguardia per deviare il corso dell’acqua lontano dalle rovine.

Mohenjo-daro, la città del Pakistan che superò Egitto e Mesopotamia

Culla della civiltà che regnò sulla valle dell’Indo nell’età del bronzo, Mohenjo-daro si pensa sia arrivata ad ospitare circa 40 mila persone. Scoperta all’inizio del 900 dall’Archeological Survey of India con la collaborazione del britannico John Marshall, la città è dal 1980 Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. «Aveva legami sociali, culturali, economici e religiosi con Mesopotamia ed Egitto», ha spiegato alla Bbc Irshad Ali Solangi, guida turistica della zona. Possedeva però comfort e tecnologie che sul Nilo e nella Mezzaluna fertile erano più unici che rari. Basti pensare al sistema igienico-sanitario con scarichi fognari per ogni abitazione. Nella terra dei faraoni era un’esclusiva per i più ricchi. A Mohenjo-daro invece gli archeologi hanno ritrovato più di 700 pozzi, bagni privati e un “Grande Bagno” comune di 12×7 metri. «Si tratta di servizi ai livelli di una città moderna», ha dichiarato l’archeologa Uzma Rizvi, esperta locale.

Impossibile non citare poi il forte legame dei cittadini con l’ambiente circostante. Lo testimoniano le imponenti piattaforme per difendere l’area urbana da inondazioni e gli avanzati sistemi di drenaggio. Oggi non restano che poche testimonianze archeologiche, capaci però di mostrare le loro conoscenze. Eccellenti commercianti, seppero scambiare gioielli, ceramiche e altri oggetti votivi dall’Asia al Medio Oriente. Infine, ma non meno significativo, fu il loro sapiente uso dei materiali da costruzione. «Tutti i mattoni hanno un rapporto uniforme nelle dimensioni, pur avendo forme differenti», ha spiegato alla Bbc Rizvi. Ottenuti per essiccazione al sole e cottura in forno, sono sopravvissuti a 4 mila anni di intemperie. Sebbene non siano rimaste costruzioni monumentali, è lecito pensare che in passato esistessero strutture elevate. Secondo gli esperti, infatti, tutte le abitazioni potevano contare su due piani. «Conoscevano matematica e geometria», ha concluso la studiosa.

L’improvvisa fine della città ancora oggi avvolta nel mistero

Improvvisamente, però, nel 1700 a.C. Mohenjo-daro divenne una città fantasma. Ancora oggi non se ne conoscono a pieno le ragioni. Probabilmente i fattori climatici del Pakistan giocarono un ruolo cruciale, anche se è difficile pensare a un forte evento traumatico. «Non ci fu un’evacuazione improvvisa», ha dichiarato Rizvi. «Attorno al 1900 a.C. si nota un cambiamento, con meno tracce di persone in alcuni quartieri che rimasero disabitati. Cambiò la densità della popolazione che, con un lento movimento, si mosse lontano dalla città». Nell’agosto 2022, diverse migliaia di anni dopo, le inondazioni che hanno colpito l’intero Pakistan hanno messo a rischio il sito. L’archeologa e museologa locale Asma Ibrahim ha lavorato a nuovi sistemi di canalizzazione per proteggerlo temporaneamente. Occorre però un piano duraturo e più concreto del governo per il futuro. «Dobbiamo lavorare per le generazioni future», ha detto la dottoressa. «È una ricchezza dell’antichità».