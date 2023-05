Pakistan nel caos: disordini e scontri dopo l’arresto dell’ex premier Imran Khan

Imran Khan, ex premier del Pakistan, è stato arrestato oggi durante un’udienza in un tribunale a Islamabad. E dopo l’arresto il Paese sta vivendo momenti d’alta tensione, con scontri, disordini e proteste in tante strade della capitale. Khan era imputato in almeno dodici casi giudiziari, tra cui anche uno con accuse di corruzione, rimasti in sospeso dallo scorso anno, da quando cioè è stato rimosso dall’incarico. A novembre ha rischiato la vita in un attentato.

Take a look as DOZENS of paramilitary troops arrest former Pakistan PM & PTI Chief Imran Khan at the Islamabad High Court. The Sharif regime has taken a page out of the COMMUNIST PLAYBOOK: NO PERSON, NO PROBLEM.https://t.co/dkvR37ovVl — Steve Hanke (@steve_hanke) May 9, 2023

Disordini a Islamabad

Già su Twitter era stato lo stesso Imran Khan, nelle ore precedenti all’udienza, a parlare del possibile arresto. Poi sono stati i funzionari del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf a spingere i sostenitori a scendere in piazza. E così è stato. Non appena si è diffusa la notizia, in centinaia sono andati a protestare e gli scontri con la polizia si sono susseguiti. Tanto che le autorità hanno anche diramato un’ordinanza in cui si vietano i ritrovi di più di 4 persone lungo le vie della capitale. Sulle stazioni tv locali, intanto, vengono mostrate le immagini degli scontri e del caos, soprattutto fuori dal tribunale. E nel centro portuale di Karachi, altro luogo di violenti scontri, la polizia ha usato anche manganelli e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

Khan è stato premier dal 2018 al 2022

Imran Khan è stato il premier del Pakistan per 5 anni, dal 2018 e fino alla rimozione dall’incarico nel 2022. Il primo ministro un anno fa è stato sfiduciato. Era l’aprile del 2022 e da allora Khan è stato accusato di molti reati, tra cui corruzione e perfino terrorismo. Poi l’attentato di novembre. L’ex premier è rimasto ferito, ma ha accusato l’establishment militare pakistano di aver tentato di ucciderlo.