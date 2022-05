Pahor, gli orrori del fascismo nella ex Jugoslavia e la mistificazione delle foibe

Con la scomparsa di Boris Pahor, morto alla veneranda età di 108 anni, scompare un diretto – e autorevolissimo – testimone delle terribili violenze perpetrate dal fascismo, in terra jugoslava, in particolare nell’area slovena tra il 1920 al 1943. Pahor, in oltre 30 libri, ha narrato, in prima persona, le sofferenze del popolo sloveno, a cominciare dall’incendio, avvenuto a Triste nel 1920, in piazza Oberdan, della Narodni Dom, la Casa della cultura slovena, per opera delle camicie nere, evento (citato nel libro del 2010 Piazza Oberdan) che, come dirà lo stesso scrittore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il 24 agosto 2010, segnò per lui «l’inizio del ‘900». Nella stessa intervista, Pahor ricorda: «Ero bambino. Capii quel che stava succedendo dagli occhi di mia madre. In seguito, i fascisti mi avrebbero rubato la gioventù. Eravamo sloveni, ci trattavano da schiavi, ignoranti. I fascisti svaligiarono le nostre biblioteche, distrussero i nostri libri, annientarono la nostra lingua. Dovevamo diventare italiani per forza».

La mistificazione delle foibe

Nella stessa intervista, Pahor sostiene anche che tirare in ballo gli infoibati, vittime degli jugoslavi, è un modo fuorviante di trattare la storia. Certo, le barbarie commesse da sloveni e croati, alla fine della Seconda Guerra mondiale, sono dati di fatto, «ma non lavano né annullano le atrocità commesse dai fascisti contro di noi, anni prima». A scanso di equivoci, va pur detto che a esprimersi così non è certo un comunista: Pahor non ebbe mai simpatie in tal senso, e va a tal proposito ricordato che allo scrittore fu sempre vietato l’ingresso in Jugoslavia, e le sue opere, sgradite al regime, proibite nella Repubblica socialista di Slovenia. Il punto è che Pahor ha solo espresso un tema che buona parte della storiografia non revisionista (da ultimo va segnalato il bel libro di Eric Gobetti, E le foibe allora?, edito nel 2021) sostiene: quella delle foibe fu una tragedia vera, e naturalmente esecrabile, ma non va interpretata come una sorta di pulizia etnica da parte degli jugoslavi (sloveni e croati soprattutto) nei confronti di inermi italiani; fu la reazione, violenta e terribile, va ribadito, di un popolo che aveva subito angherie, distruzione, morte da parte dell’occupante fascista, per meglio dire, dell’esercito dell’Italia fascista. Giusto tributare, onorare quelle vittime tenendone vivo il ricordo, ma senza mistificazioni, cosa che invece è riuscito a fare il revisionismo storico attraverso la politica, con l’istituzione della Giornata del Ricordo (10 febbraio), non a caso caldeggiata dalla destra, cioè dall’allora Alleanza Nazionale, seppure con l’appoggio, tra le proteste di molti storici e personalità della sinistra, che avrebbero invece voluto caso mai farla precedere da una apposita commissione d’inchiesta, da DS e Margherita.

Pahor e il genocidio culturale perpetrato dai fascisti

Lo “spettro” del genocidio, agitato strumentalmente dalla destra, fece breccia anche in personalità di area differente: è il caso del Presidente Giorgio Napolitano che, il 10 febbraio 2007, dichiarò che le foibe rappresentarono «un momento di odio, di furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo che assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica», suscitando le rimostranze ufficiali del Presidente croato Stipe Mesic, e rischiando un vero e proprio incidente diplomatico tra i due Paesi. Mentre il suo predecessore, Carlo Azeglio Ciampi, Presidente in carica quando la Giornata venne istituita, ebbe sempre l’accortezza, in varie occasioni, di sottolineare come pur nella doverosa esecrazione dei massacri nazifascisti e delle “vendette” titine, ogni episodio andava contestualizzato storicamente. E da questo punto vista il genocidio vero fu quello perpetrato dai fascisti, quel genocidio che Boris Pahor, in un’intervista a Panorama, nel 2014, definì come «culturale»: «(i fascisti) Mi hanno costretto a sette anni a imparare una lingua che non conoscevo. Tutta la mia opera è un tentativo di raccontare questo genocidio taciuto».

La contabilità delle violenze fasciste in terra jugoslava

Ma oltre alla cultura, i fascisti colpirono più direttamente sloveni e croati: secondo alcune stime dell’ANPPIA, l’Associazione dei perseguitati politici italiani antifascisti, in Slovenia i fascisti internarono quasi 30 mila sloveni e croati, tra cui uomini, donne e bambini, mentre già nell’ottobre del 1941 il Tribunale speciale fascista (che a breve sarebbe stato sostituito da un Tribunale di guerra) pronunciava le prime condanne a morte. La violenta politica repressiva si esercitava nelle più svariate forme: esecuzioni sommarie, incendi di paesi, deportazioni di massa, esecuzioni di ostaggi, rappresaglie nei confronti dei civili a scopo intimidatorio e punitivo, saccheggi, rastrellamenti. E prese corpo il disegno di deportazione di massa che prevedeva il trasferimento forzato degli abitanti di Lubiana, disegno che i comandi italiani discussero con Mussolini in un incontro a Gorizia il 31 luglio 1942. Ed ecco il risultato di questo disegno: oltre 13 mila sloveni e croati morti nei lager in territorio italiano; non meno di 2.500 civili e partigiani fucilati sul posto, cioè durante azioni belliche; 1.500 civili fucilati dopo l’internamento, per stanare le bande partigiane o per vendetta contro azioni verso i nostri militari; quasi 200 morti per sevizie e torture. Questo solo nella provincia di Lubiana.

La mancata Norimberga italiana

A guidare le “danze fasciste, il generale Mario Roatta, ma per lui, così come per altri protagonisti dei massacri – da Mario Robotti, il “grande deportatore” di Lubiana a Paolo Berardi, capo di stato maggiore del Regio esercito dopo l’armistizio a Gastone Gambara, comandante a Lubiana e della piazza di Fiume e molti altri ancora – nessuna conseguenza, disattendendo le aspettative di molti sloveni (ma anche dalmati, croati, istriani) per una “Norimberga italiana”, cosa che, forse, avrebbe potuto attenuare se non forse del tutto disinnescare alle fondamenta la tragedia delle foibe. Il generale Roatta, fu, in effetti, processato per la sua già accennata implicazione nell’omicidio dei fratelli Rosselli, ma riuscì a fuggire, con la complicità dei carabinieri (al cui comando in quel periodo c’era Taddeo Orlando, anch’egli militare fascista in Slovenia), in Vaticano e quindi nella Spagna franchista, da dove tornò, amnistiato, nel 1966, per morire due anni dopo. Addirittura, come documenta Aldo Giannuli nel suo Il Noto servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro (2011), Roatta ebbe un ruolo decisivo nella creazione, appunto, del Noto servizio, conosciuto anche come l’Anello, un servizio segreto clandestino che ha attraversato la storia italiana almeno fino ai tardi Anni 70 del secolo scorso, e la cui vita si intreccia con le «pagine più nere della storia d’Italia, dal Golpe di Junio Valerio Borghese alle principali vicende della strategia della tensione, dalla strage di Piazza Fontana a quella di piazza della Loggia, fino caso Moro».

LEGGI ANCHE: Il senso di Giorgia Meloni per i patrioti e la Patria