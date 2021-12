Mario Draghi promosso, Silvio Berlusconi tornato in campo e ancora centrale. Bocciati invece Giuseppe Conte e Matteo Salvini. E nemmeno per Giorgia Meloni è stato un anno così positivo, almeno nella sua coda, mentre Matteo Renzi si guadagna la sufficienza per la sua arguzia politica, nonostante un partito inchiodato al 2% nei sondaggi. Tag43 ha assegnato i voti del 2021 ai leader politici italiani con il sondaggista Federico Benini, fondatore dell’istituto di ricerca Winpoll.

Mario Draghi: voto 8

Ci sono dei giudizi positivi da parte di tutti i settori economici internazionali. Il presidente del Consiglio è considerato l’uomo più influente d’Europa e l’Italia è stata premiata dal punto di vista economico, tanto che anche il rating è migliorato. Secondo quanto racconta la stampa estera, il Paese è ora la locomotiva d’Europa. Il merito ricade sul governo e su chi lo guida. La vera scommessa sarà quella di confermare i propositi di quest’anno. Se non sarà chiamato al Quirinale, dovrà affrontare ancora la pandemia e c’è poi il secondo aspetto: la gestione del Pnrr.

Silvio Berlusconi: voto 7,5

Negli ultimi mesi ha dimostrato che, se torna in campo, il suo appeal è ancora forte. Forza Italia è risalita: da quando si è fatto sentire di nuovo, i consensi del partito sono raddoppiati. È un leader tuttora amato da una fetta importante del Paese, nonostante tutti i problemi giudiziari e le critiche degli avversari. Ora si gioca la partita del Quirinale, che probabilmente non riuscirà a vincere, ma dimostra di saper stare al centro della scena politica. A dispetto degli acciacchi dell’età.

Carlo Calenda: voto 7

Ha provato il colpaccio a Roma, ma non gli è riuscito. Azione nella Capitale è stato il primo partito, pur essendo da solo contro forze di sistema importante. Ha sfidato delle corazzare e ne è uscito bene. Se Calenda avesse vinto a Roma, sarebbe una figura che metterebbe in seria difficoltà tutto il centrosinistra. Il difficile, però, viene adesso: confermare nel 2022 il capitale che ha ottenuto negli ultimi mesi.

Francesco Paolo Figliuolo: voto 7

Sta gestendo in modo ordinato la pandemia. Non sono emerse questioni di cose poco chiare sulle forniture, appare una figura trasparente. Manca forse l’empatia.

Enrico Letta: voto 6,5

Ci sono luci e ombre. Sicuramente ha vinto le Amministrative, che gli hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Il Pd ha ottenuto percentuali molto alte sia a Milano e a Bologna. Ha poi riconquistato Roma, con un candidato del partito, così come è successo a Torino. Ha vinto a Napoli, anche se qui aveva un candidato d’area. I problemi? Manca lo sprint. Si attendeva che arrivasse al 25%, ma non è successo. Letta ha posto come priorità ius soli, voto ai 16enni e unioni civili, nella percezione elettorale non c’è un anello di congiunzione sociale con i ceti meno abbienti. Il partito si occupa di temi visti positivamente da una classe sociale benestante e per questo vince nelle zone più borghesi.

Luigi Di Maio: voto 6

Pur non essendo più leader del M5S, resta la figura più influente al suo interno. Il declino ricade sulle spalle di Conte, mentre lui da ministro degli Esteri si è ritagliato un ruolo di primo piano internazionale, che gli garantisce visibilità.

Matteo Renzi: voto 6

Ha avuto la capacità di essere incisivo nelle scelte determinanti di questo Paese: ha il merito di essere influente, e lo sarà anche per l’elezione del presidente della Repubblica, pur essendo il leader politico meno amato dagli italiani e con un partito che è intorno al 2%. Il voto è quindi sufficiente, facendo la media tra l’evidente capacità di incidere sulla politica e il peso elettorale deludente misurato dai sondaggi.

Giorgia Meloni: voto 5,5

È partita molto bene, ma sta finendo maluccio. Ha scommesso sul fatto che il governo non piacesse agli italiani: la strategia ha funzionato in un primo momento e ha raggiunto il 20%. Poi ha frenato negli ultimi mesi, in parte perché c’è stato il ritorno di Berlusconi, ma anche perché gli italiani stanno vedendo i frutti del lavoro del governo. In un contesto in cui la situazione viene percepita come in miglioramento, è difficile capitalizzare il consenso che all’inizio sembrava inarrestabile. Ha più difficoltà rispetto a prima: la scommessa ora continua nel 2022.

Giuseppe Conte: voto 5

Ancora oggi è il leader politico più apprezzato, dopo Sergio Mattarella e Draghi. Ma paradossalmente non riesce a capitalizzare il consenso. Gode di grande di fiducia, dato anche dalla rendita di ex premier, ma d’altra parte si attendeva che da leader del Movimento 5 Stelle potesse dare una spinta in più, una dinamica che non sta avvenendo, anzi continua il declino. La colpa, comunque, non è solo di Conte, ma di un calo di consenso strutturali, legato alle promesse non rispettate dal Movimento.

Matteo Salvini: voto 5

Guida un partito che è riuscito a dimezzare i consensi che aveva nell’estate 2019. Ha fatto una mossa rischiosa, quella di appoggiare il governo Draghi, che lo mette in una condizione di evitare di prendere una posizione chiara. Si vede sui tentennamenti relativi ai vaccini. Soffre la concorrenza di Fratelli d’Italia, che lo insidia seriamente. Ha il limite di non poter più fare uscite populiste.

Governo: voto 7

Sta gestendo la più grande risorsa economica abbia avuto da sempre. E dovrà affrontare la nuova ondata di Covid-19. Nell’azione dell’esecutivo, comunque, manca la parte ordinaria, una riforma istituzionale seria che vada insieme a una legge elettorale. Difficile che su questi temi il governo porti a casa un risultato serio. Per sua natura è formato da partiti in conflitto tra loro.