Pagamento pensioni maggio 2022: le date dell’accredito Inps

Quando sarà emesso il pagamento delle pensioni di maggio 2022? Ecco le date dell’accredito INPS, di riferimento per tutti i pensionati e le pensionate.

Pagamento pensioni maggio 2022

Il pagamento delle pensioni di maggio 2022 sarà effettuato lunedì 2. Da aprile infatti non c’è più distinzione tra coloro che ricevono le somme tramite Poste Italiane, e che per tutto il periodo dello stato di emergenza le hanno ottenute in tempi più brevi, e coloro che hanno scelto le banche per ricevere trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento.

Dalla fine dello stato di emergenza è stato ripristinato il calendario ordinario. Non c’è più anticipo per il ritiro, ma l’accesso agli uffici postali continua ad essere scaglionato in ordine alfabetico.

L’accredito INPS di maggio

Con il comunicato stampa del 21 marzo 2022, Poste Italiane ha annunciato il ritorno alla normalità per il pagamento delle pensioni. Anche per la mensilità di maggio 2022, quindi, i pensionati e le pensionate riceveranno le somme a cui hanno diritto nei tempi ordinari.

Stando al calendario dell’anno, comunicato dall’INPS con la circolare numero 197 del 23 dicembre 2021, la data dell’accredito è lunedì 2 maggio. Il primo giorno del mese, infatti, è festivo e inoltre cade di domenica.

Nella stessa data i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution riceveranno l’accredito INPS e i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare le

pensioni in contanti dagli ATM Postamat presenti su tutto il territorio.

Secondo le indicazioni fornite da Poste Italiane per aprile 2022, per l’accesso ai 12800 uffici postali e il ritiro allo sportello di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento, i beneficiari seguiranno una turnazione in ordine alfabetico che l’Inps non ha ancora comunicato ufficialmente, ma che dovrebbe interessare le giornate dal 2 al 7 maggio.

Anche per i mesi successivi a maggio 2022, sarà necessario far riferimento alle date indicate dall’INPS con la circolare numero 197 del 23 dicembre 2022 per conoscere i giorni in cui si ottengono i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento.