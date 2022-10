Pagamenti istantanei, la Ue lancia il super bonifico da 10 secondi

«I pagamenti istantanei consentono di trasferire denaro in qualsiasi momento della giornata in 10 secondi. È molto più veloce rispetto ai bonifici tradizionali». Così i tecnici dell’Unione Europea parlano della proposta dell’uso dei pagamenti istantanei con bonifico di 10 secondi. L’obiettivo è quello di modificare gli attuali bonifici Sepa, che consentono un trasferimento nella zona UE in circa 24 ore, per trasformarli in uno strumento più versatile e veloce. Infatti, quando il bonifico viene effettuato di venerdì, purtroppo si deve attendere fino al martedì successivo per poterlo ricevere.

Pagamenti istantanei con bonifico da 10 secondi: come funzionerà

Le nuove modalità di trasferimento di denaro: «Aumentano notevolmente la velocità, aiutano a migliorare significativamente il flusso di cassa e portano a risparmi sui costi per le imprese, in particolare per le Pmi, compresi i commercianti (…) liberano denaro attualmente bloccato in transito nel sistema finanziario, il cosiddetto fluttuante di pagamento, che può essere utilizzato prima per consumi o investimenti» spiegano gli addetti ai lavori. Le stime parlano di circa 200 miliardi di euro che restano bloccati ogni giorno per via di questa modalità di pagamento.

Quali sono i requisiti per accedere ai pagamenti istantanei con bonifico di 10 secondi? Si deve avere il conto e i fornitori di questi servizi devono mettere anche questa modalità a disposizione. Poi, serve che modalità e costi del servizio siano simili a quelli del bonifico Sepa. La terza condizione è che i fornitori devono verificare la corrispondenza tra numero di conto di chi riceve e nome e cognome indicato da chi paga per quell’IBAN. Così si eviterebbero eventuali frodi. Infine, i fornitori devono verificare la persona che manda se è soggetta a sanzione Ue e non la singola transazione. Se sì, questa modalità di pagamento non può partire.

La novità dall’Unione europea

Al momento, si tratta solo di una proposta, ma diversi Paesi sarebbero già d’accordo. «Stanno rapidamente diventando la norma per molti Paesi. Dovrebbero essere accessibili a tutti in Europa, in modo da rimanere competitivi a livello globale e sfruttare al massimo le opportunità di innovazione».

Così ha spiegato il vice presidente della Commissione Europea Valdis Dombrosvskis.