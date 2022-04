Pos in tilt, pagamenti con carte impossibili in tutta Italia

Caos nei supermercati, con la clientela costretta ad abbandonare la spesa proprio alla vigilia del weekend di Pasqua. Sono centinaia le segnalazioni da tutta Italia, soprattutto sui social network, a proposito di un blocco dei pagamenti elettronici, che si sta verificando lungo tutto lo Stivale. Da nord a sud, si stanno verificando grossi problemi anche con i prelievi di contante agli sportelli.

Bancomat e carte di credito, è caos nei supermercati

Il blocco dei pagamenti e dei prelievi sta riguardando tutte le carte, non solo quelle che afferiscono ai principali istituti di credito come Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste italiane, come invece sembrava inizialmente. In tanti hanno raccontato di non essere riusciti a usare sia il bancomat che la carta di credito per i pagamenti elettronici. Un disagio già pesante di per sé e ancora di più visto che si sta verificando il venerdì prima delle vacanze pasquali, con la maggior parte degli italiani intenti a fare la spesa per il pranzo in famiglia, senza però avere la possibilità di pagarla una volta arrivati alla cassa.

Bancomat e carte di credito, il motivo

Il sito Downdetector, piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, segnala in effetti disservizi presso tutte le principali banche, mentre sui social network si moltiplicano le segnalazioni di problematiche legate al pagamento con bancomat e carte di credito. Contattata da Tgcom24, l’Associazione delle Banche Italiane (Abi) ha dichiarato di non avere l’autorità sul circuito elettronico dei pagamenti e di non poter quindi confermare o smentire la notizia dei problemi relativi alle carte. Sui social c’è chi ipotizza possa trattarsi di un attacco hacker, ma al momento non c’è alcuna conferma: il disservizio collegato ai pagamenti con Pos dovrebbe essere stato causato da un malfunzionamento della piattaforma Nexi, società che si occupa delle transazioni digitali per i pagamenti.