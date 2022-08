Un paese quasi perfetto stasera su Rai2: trama, cast e curiosità

Massimo Gaudioso dirige Fabio Volo e Miriam Leone in Un paese quasi perfetto, film del 2016 in onda stasera 22 agosto alle 21,20 su Rai2. In un piccolo paese della Basilicata, la crisi economica ha colpito gli abitanti che non trovano una via di uscita. Grazie all’aiuto di un medico milanese, la serenità torna a far sorridere la popolazione. Nel cast anche Carlo Buccirosso e Silvio Orlando. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un paese quasi perfetto, trama e cast del film stasera 22 agosto 2022 su Rai2

La trama del film di Gaudioso si svolge nel piccolo comune lucano di Pietramezzana, sperduto fra le Dolomiti della Basilicata. I giovani ormai stanno abbandonando le sue case e i vecchi che restano sono per lo più ex minatori che vivono in cassa integrazione, che ormai assume più le sembianze di una perenne e interminabile disoccupazione. Insomma, il paesino sta per sparire. I pochi abitanti che ancora animano le sue strade però non vogliono darsi per vinta e sono pronti a tutto per la loro terra natia. D’un tratto, la soluzione sembra piovere loro addosso con l’apertura di una nuova fabbrica. Sotto la guida di Domenico (Silvio Orlando), vulcanico cittadino di Pietramezzana, un sempre più folto gruppo di persone si attiva affinché il progetto vada in porto.

Requisito essenziale per l’apertura di una fabbrica è la presenza di un medico, tuttavia assente nel paese. Fortuna vuole che un ruspante chirurgo estetico milanese, Gianluca Terragni (Fabio Volo) sia in cerca di un lavoro. Dopo averlo convinto ad accettare la sfida, gli abitanti di Pietramezzana si trovano di fronte all’arduo compito di non farlo scappare via. Abituato alle comodità del capoluogo lombardo, Gianluca deve infatti imparare a fare a meno del wifi, del suo amato sushi e della musica jazz, che in Lucania nessuno pare conoscere a dovere. I suoi nuovi concittadini fanno però di tutto per farlo sentire a suo agio, dando vita di sana pianta a una squadra di cricket, il suo sport preferito. Tutto cambierà però con la conoscenza della barista Anna (Miriam Leone), che farà pendere l’ago della bilancia verso una direzione precisa.

Un paese quasi perfetto, qualche curiosità sul film stasera 22 agosto 2022 su Rai2

La trama del film di Gaudioso non è originale, ma è un remake del lungometraggio francese Un village presque parfait di Stéphane Meunier sbarcato in sala due anni prima. Curiosamente, anche la pellicola transalpina era un adattamento del progetto del 2003 di Jean-François Pouliot La grande seduzione. Principale location del film, il paese di Pietramezzana non esiste. È infatti la fusione dei due comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano, nel cuore della Basilicata, dove la troupe ha girato l’intera pellicola. Il secondo è famoso per il “Volo dell’Angelo”, esperienza che consiste nel lanciarsi grazie a una speciale imbracatura tra due vette che collegano il paese al vicino Pietrapertosa. Miriam Leone ha dichiarato di aver tentato il percorso di nascosto durante una pausa delle riprese, ma di essersi fermata a metà.