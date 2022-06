Un paese a dieta stasera su Nove: format e ospiti del reality show

Un esperimento sociale per incentivare una vita sana. Questo l’obiettivo di Un paese a dieta, nuovo reality show di Discovery dal titolo molto esplicativo. Come si intuisce, infatti, un intero borgo si sottoporrà a una ferrea dieta per mettersi in forma e abbandonare i chili di troppo. L’azione si svolgerà a San Leo, comune in provincia di Rimini di appena 2800 abitanti, mentre voce narrante sarà quella di Gene Gnocchi. Stasera 8 giugno, alle 21,20 su Nove, andrà in onda la prima puntata, cui ne farà seguito solo un’altra domenica 12. A guidare i concorrenti ci saranno tre coach d’eccezione, tra cui il pallanuotista Amaurys Perez. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Nove e sulla piattaforma Discovery+.

Un paese a dieta, il format e i coach del reality show stasera 8 giugno su Nove

Le due puntate di Un paese a dieta, prodotto da FTM Enterteinment per Warner Bros., si svolgeranno nel piccolo comune di San Leo. Il borgo in provincia di Rimini metterà tutti i cittadini in prima linea, a partire dal sindaco Leonardo Bindi, ideatore della trasmissione. Qui si mangia molto bene e, fra salumi, tagliatelle ma soprattutto vino Sangiovese, le tavole sono sempre imbandite a festa. Ecco perché è giunto il momento di stringere la cinghia e mettersi a dieta, tutti assieme. L’obiettivo è infatti far perdere all’intera comunità 500 chilogrammi complessivi nell’arco di 100 giorni. Per farlo, i concorrenti potranno far leva sull’aiuto di tre professionisti dell’alimentazione e dello sport. Ospiti e mental coach di Un paese a dieta saranno il giocatore e allenatore di pallanuoto Amaurys Perez, lo chef Roberto Valbuzzi e la specialista in Scienze dell’Alimentazione e Dietetica Carla Lertola.

«Il primo passo è trovare la motivazione», ha anticipato a Sorrisi Lertola. «Se chiedi a una persona di dimagrire perché il sovrappeso è pericoloso per la salute, incuti paura e sbagli approccio». Fondamentale è stato infatti trovare una chiave diversa per ogni cittadino. Danilo, ad esempio, ha trovato ispirazione con l’obiettivo di risaltare la sua bellezza estetica. «Dico sempre a mia moglie che sono una bella macchina parcheggiata in garage», ha rivelato l’uomo alla produzione. Per quanto riguarda i piatti, lo chef Valbuzzi ha cercato di adattare la tradizione culinaria alle necessità mediche, variando il menù giornalmente. Verdure grigliate al posto dei salumi, pesti invece di sugo al ragù sono solo alcuni esempi in programma. Amaurys Perez ha invece pensato all’allenamento fisico con sedute in palestra, esercizi in acqua e lezioni di ballo. Gene Gnocchi, voce narrante, accompagnerà i telespettatori alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche.