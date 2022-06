Padrenostro, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Pierfrancesco Favino è il protagonista di Padrenostro, in onda questa sera, domenica 19 giugno 2022 alle 21.20 su Canale 5. Diretto da Claudio Noce e uscito nelle sale cinematografiche nel 2020, il film trae ispirazione dall’attentato del 14 dicembre 1976 al vicequestore Alfonso Noce, padre del regista, nel quale il poliziotto Prisco Palumbo e il terrorista Martino Zicchitella persero la vita per mano dei Nuclei Armati Proletari.

Padrenostro: cosa sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.20

Padrenostro: la trama

Al centro della storia messa in scena da Noce, le vicissitudini di Valerio e Christian, due ragazzini che, nel corso di un’estate, scopriranno due realtà agli antipodi: da un lato, la violenza del mondo adulto, dall’altro il valore profondo dell’amicizia. Il primo ha dieci anni e, come tutti i suoi coetanei, ha tanta fantasia. La spensieratezza dell’infanzia, tuttavia, viene meno quando, un giorno, assiste assieme alla madre all’agguato che un gruppo di terroristi tende al padre Alfonso. Una vicenda che finirà per segnare la quotidianità dell’intera famiglia in modo irrimediabile. Ed è proprio in questa fase così delicata della sua vita che il bambino incontra quello che diventerà uno dei suoi più cari amici, con qualche anno in più di lui e un carattere ribelle e arrogante. Nonostante le differenze che li separano, quello che nascerà tra loro sarà un rapporto che li accompagnerà per tutta la vita.

Padrenostro: il cast

Accanto a Pierfrancesco Favino nel ruolo di Alfonso Le Rose, nel cast troviamo anche Barbara Ronchi (Gina Le Rose), Mattia Garaci (Valerio Le Rose), Francesco Gheghi (Christian), Anna Maria De Luca (nonna Maria), Mario Pupella (nonno Giuseppe), Lea Favino (Alice Le Rose), Eleonora De Luca (Ketty), Antonio Gerardi (Francesco), Francesco Colella (Rorò Le Rose), Paki Meduri (Valerio da adulto) e Giordano De Plano (Christian da adulto).

Padrenostro: cinque curiosità sulla pellicola

1) Padrenostro: raccontare la Storia da un punto di vista personale

Attraverso la messa in scena di un trauma intimo, tentativo chiaro di scendere a patti una volta per tutte con una vicenda dolorosa che non si è ancora metabolizzata del tutto, Claudio Noce è riuscito a mettere in scena in maniera coerente e consapevole uno degli spaccati più drammatici della storia d’Italia: gli Anni di Piombo.

2) Padrenostro: modelli familiari

Per la personalità e il vissuto di Valerio, Noce si è ispirato al fratello che, all’epoca dei fatti, aveva 11 anni e ha assistito dal balcone all’attentato. Il regista che, invece, allora di anni ne aveva appena due, è stato rimosso dalla trama per non complicare troppo l’intreccio.

3) Padrenostro: citazioni d’autore

La scena in cui Valerio guarda il padre dormire è un richiamo tanto al Cristo Morto di Mantegna quanto al film Il ritorno di Andrej Zvjagincev.

4) Padrenostro: dalla Capitale alla Sila

Partite da Roma, le riprese si sono gradualmente spostate verso sud, in particolare in Calabria, tra la Sila e le coste tirrenica e ionica.

5) Padrenostro: il giudizio di pubblico e critica

Per quanto riguarda i feedback esterni, Padrenostro ha decisamente passato la prova. Nel primo fine settimana di programmazione, infatti, si è accaparrato il secondo posto del botteghino. Mentre, in quanto a riconoscimenti degli addetti ai lavori, oltre alla Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile assegnata a Favino, la pellicola ha ottenuto una nomination ai David di Donatello e tre ai Nastri d’argento.