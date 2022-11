Il padre di Saman Abbas è stato arrestato in Pakistan per frode

La polizia distrettuale del Pakistan ha arrestato il padre di Saman Abbas per una frode di 20 mila dollari ad un connazionale. Su di lui, così come sulla moglie e madre della ragazza, il suo paese avrebbe valutato di emettere un provvedimento di cattura nazionale.

Padre di Saman Abbas arrestato

La notizia è stata resa nota dall’account ufficiale di Quarto Grado, la trasmissione in onda su Rete Quattro che si occupa del caso sin dal 30 aprile 2021, giorno della scomparsa della giovane. Secondo quanto riportato, ora si procederà contro Shabbar Abbas solo per frode, ma la polizia del Pakistan ha affermato che, se ci saranno passi ufficiali da parte dell’Italia, l’uomo sarà interrogato e accusato anche per la morte della figlia.

Nel nostro paese risulta infatti indagato per l’omicidio della ragazza, mai ritrovata ma, secondo gli inquirenti, uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. L’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia ha anche firmato una richiesta di estradizione nei confronti suoi e della moglie Nazia Shaheen.

Il Pakistan aveva valutato il provvedimento di cattura

Nei giorni scorsi, la direttrice della seconda divisione dell’Interpol Maria Josè Falcicchia aveva reso noto che le autorità del paese asiatico, recepita «la fondatezza delle attività svolte in Italia dai Carabinieri di Reggio Emilia e dall’autorità giudiziaria supportata dai servizi di cooperazione di Polizia», avevano deciso di fare propria la red notice, ovvero la richiesta di arresto internazionale già nel circuito Interpol – delegando le autorità di Polizia della regione del Punjab di cui la famiglia Abbas è originaria.

Una volta avvenuta la cattura, si sarebbe potuto procedere con la cosiddetta estradizione di cortesia volta a far tornare in Italia i genitori della giovane, accusati di concorso in omicidio insieme allo zio e a due cugini di Saman (già in carcere nel nostro paese).