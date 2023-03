Padre Leonardo Marcucci morto a 86 anni: servì l’ultima messa di Padre Pio

È morto all’età di 86 anni Padre Leonardo Marcucci, famoso per aver assistito il Santo Padre Pio nell’ultima messa celebrata dal frate nel 1968. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa Immacolata di Foggia alle 10:30.

Padre Leonardo Marcucci morto a 86 anni

Il frate appena scomparso era stato ordinato sacerdote il 14 febbraio del 1965 e per oltre 50 anni è stato cappellano degli Ospedali Riuniti di Foggia, al servizio dei malati. Per anni è stato assistente anche nel convento dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo.Padre Marcucci viveva attualmente nel convento di Sant’Anna a Foggia e ora la sua salma si trova nella Chiesa del Policlinico Riuniti.

L’annuncio della morte è stato dato dalla pagina ufficiale Facebook del Convento Santuario Padre Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. I frati hanno voluto ricordarlo così: «I frati minori cappuccini della provincia di Sant’Angelo e Padre Pio son in lutto per la scomparsa di padre Leonardo Marcucci, morto all’età di 86 anni dopo una vita spesa tra l’altare, il confessionale e il servizio ai fratelli ammalati».

L’ultima messa di Padre Pio

Il sacerdote viene ricordato anche per aver servito sull’altare l’ultima messa di Padre Pio. Il 20 settembre 1968 ricorreva il cinquantenario del doloroso dono delle stimmate quando quest’ultimo, seduto su una sedia a rotelle, scese a dir Messa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il superiore del convento volle una celebrazione solenne e cantata, ma Padre Pio non se la sentiva perché aveva una voce sofferente anche durante la consacrazione del pane e del vino.

Al termine della messa, quando provò ad alzarsi per impartire la benedizione ai fedeli, barcollò e poi si accasciò. Fu proprio Padre Leonardo Marcucci a sorreggerlo durante questa sua ultima celebrazione. Aveva avuto un collasso e il religioso ha in seguito dichiarato: «Io ho fatto di tutto per aiutarlo e sostenerlo».