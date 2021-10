Padre rapisce il figlio a Padova: ricerche a tappeto da parte dei carabinieri

Terrore a Padova dove una dona di 26 anni, Alexandra Moraru, si è vista strappare di mano il figlio di cinque anni da quattro uomini. Alla guida del gruppetto ci sarebbe stato proprio il padre del bambino, che è ora indagato dai carabinieri per sequestro di persona.

Bambino rapito a Padova: i protagonisti

Alexandra Moraru, 26enne con cittadinanza romena e moldava, stava accompagnando il bambino a scuola quando, in via Rismondo, è stata placcata da due uomini che l’hanno fatta cadere a terra. Altre due persone hanno strappato il bambino e l’hanno caricato su un furgone, dandosi immediatamente alla fuga. La donna è corsa rapidamente dai carabinieri, denunciando l’accaduto e dando informazioni sul tipo di veicolo: si tratterebbe di un Mercedes Vito.

Bambino rapito a Padova: i precedenti tra i due genitori

Non si tratta del primo episodio di questo genere tra i due. I due si erano separati nel 2016, subito dopo la nascita del piccolo in Moldavia. La donna era scappata dai genitori ma, nel 2018, l’uomo era riuscito a rintracciarla e aveva sottratto per otto mesi il bambino. Tornata in possesso del piccolo, la donna si era rifugiata in Italia. Ma da qualche settimana aveva confidato agli amici di sentirsi osservata e seguita e temeva che l’uomo potesse tornare alla carica. Cosa che è puntualmente accaduta.

Le ricerche dei carabinieri si estendono fino al confine

Sono scattate immediatamente le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, i carabinieri stanno indagando sulla vicenda e sono riusciti a tracciare una mappa degli spostamenti dei quattro uomini, oltre ad aver individuato il luogo in cui avrebbero dormito prima di entrare in azione. L’allarme è già stato diramato anche alle frontiere, anche perché il caso rimane di giurisdizione italiana anche in caso di fuga all’estero. Nel frattempo non si fermano le ricerche.