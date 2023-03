Padre Enzo Fortunato, chi è: età, biografia e libri del frate francescano

Padre Enzo Fortunato è un frate minore conventuale nonché giornalista e scrittore. Attualmente è il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, del mensile San Francesco Patrono d’Italia e del portale sanfrancesco.org.

Chi è Padre Enzo Fortunato

Il frate è nato a Northampton (Regno Unito) il 24 novembre del 1966 da una famiglia di origini amalfitane. Prima di diventare un religioso, ha lavorato come cameriere e per lui i genitori avevano pensato a un futuro nella ristorazione. Ma, dopo la chiamata del Signore, ha deciso di consacrare la sua vita a Lui. Nel 1994 è stato ordinato sacerdote nel Duomo della sua città di origine: Scala. Ha poi terminato i suoi studi ad Assisi, dove ormai risiede nell’omonimo convento.

Oggi Padre Enzo è un religioso molto noto a livello mediatico, molto attivo online e in tv. Si può contattare anche tramite i suoi profili sui social o tramite i contatti del Sacro Convento di Assisi. Ha finora collaborato con diversi giornali tra cui L’Osservatore Romano, l’Avvenire, il Corriere della Sera, l’Huffington Post e il Quotidiano Nazionale. È volto di Rai 1 con la rubrica Tg1 Dialogo e ha anche un programma su Rai Radio 1, In viaggio con Francesco. Oltre a questo tiene seminari e conferenze in Italia e all’estero. Diverse, infine, le missioni a cui ha preso parte per attuare dei progetti umanitari in paesi come Brasile, Cina, Colombia, Cuba, Egitto, Giordania, India, Iraq, Kenya, Messico, Norvegia, Palestina, Perù, Russia, Stati Uniti America, Sri Lanka e Tibet.

I libri

Tra i libri che ha scritto vi sono Vado da Francesco (2014), Francesco il ribelle (2018), La Tunica e la Tonaca (2020), Buongiorno Brava Gente (2021) e l’ultimo, Processo a Papa Francesco (2023). In questo testo il frate mette a confronto la vita dell’attuale Pontefice con quella di San Francesco: entrambi, come Gesù, non giudicano mai l’altro ma sono continuamente sotto giudizio.