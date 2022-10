Padre barricato in casa col figlio di 4 anni: trattative in corso coi militari

Sono ancora in corso le trattative tra i Carabinieri e il padre separato che si è barricato in casa a Roncadelle, comune in provincia di Brescia, con il figlio di quattro anni che ha sottratto agli assistenti sociali. Le forze dell’ordine sono riuscite a metersi in contatto col bambino, che sta bene, e stanno cercando di riportare l’uomo alla ragione.

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre, quando il padre aveva portato via con la forza il figlioletto durante un incontro protetto col piccolo in un parco giochi di Rodengo Saiano. Separato dalla compagna e originario dell’Est Europa, l’uomo sembrava non accettare che il Tribunale avesse affidato il bimbo alla madre disponendo per lui incontri protetti a tutela del piccolo. Così l’ha sottratto all’assistente sociale, non prima di averla aggredita, ed è scappato (ha anche mostrato una pistola, ma non è ancora chiaro se si tratti di una vera arma o meno). A questo punto è stato dato l’allarme e l’uomo è stato individuato poco più tardi nella sua abitazione, subito isolata e circondata dalle forze dell’ordine. L’uomo aveva già aggredito l’ex moglie

Rifiutatosi di aprire la porta ai militari e restituire il bambino, con cui si è barricato in casa, ha chiesto tempo. Sul posto, oltre ai Carabinieri, si sono recati anche il procuratore della Repubblica Francesco Prete, il comandante provinciale dell’Arma e il nucleo anti terrorismo Api. I contatti sono proseguiti per tutta la notte e le autorità sono anche riuscite a sentire al telefono il piccolo fino alle due. Appurato che sta bene, in mattinata non lo hanno ancora sentito ma si immagina stia dormendo dopo la giornata movimentata. Secondo quanto ricostruito, pare che in passato l’uomo avesse già aggredito l’ex moglie e anche l’avvocato della donna, sempre per questioni legate al figlio.