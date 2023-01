Padova, Zanellato Bar chiuso: lo comprano i vicini stanchi dei rumori

Lo storico bar Zanellato, punto di ritrovo per gli studenti di Padova, dal 1° gennaio ha chiuso. Stanchi dei rumori, i vicini hanno deciso di comprare il locale.

Bar Zanellato di Padova chiuso

La proprietaria dei locali che ospitava il bar Zanellato ha messo in vendita il fabbricato che a, sorpresa, non è stato acquistato dall’attuale titolare, Dario Zannoni, ma da alcuni residenti che abitano nei pressi del bar. Esasperati dai rumori notturni, i vicini hanno pensato di acquistarlo per chiudere definitivamente le sue saracinesche.

Il bar era un luogo molto amato da migliaia di padovani e soprattutto dagli studenti che si ritrovavano al Zanellato per l’aperitivo e nel dopo cena per i suoi rinomati cocktails. Quando la proprietaria ha deciso di metterlo in vendita, il titolare ha fatto la sua offerta, che però è stata rifiutata.

La cifra richiesta per il vecchio bar è di circa 450 mila euro, una somma che non ha messo d’accordo il titolare ed il proprietario.

Dario Zannoni di sicuro lascia un pezzo di cuore in quel luogo che ha segnato una generazione intera, ma fa sapere che già da aprile aprirà un nuovo bar ai Navigli.

Il bar sarà trasformato in una nuova attività commerciale

All’inizio della vicenda si diceva che al posto del bar sarebbe sorto un garage, ma l’assessore al Commercio Antonio Bressa chiarisce: «Il Piano degli Interventi prevede la trasformazione di quell’immobile da area commerciale a residenziale, non in garage, potrebbe quindi diventare un appartamento, ma è più facile che venga messo in affitto per altre attività commerciali dedicate alla vendita al dettaglio».

Per quanto riguarda invece il futuro di uno dei bar più amati del centro storico, Bressa aggiunge: «Ho incontrato il titolare Dario Zannoni e offerto la nostra collaborazione per trovare una soluzione che permetta a questa attività di continuare a vivere con nuova veste in altro luogo del centro storico. Speriamo ci siano le condizioni per un epilogo positivo per il quale ci vogliamo impegnare al suo fianco».