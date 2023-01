Padova, rubati artigli di un dinosauro vissuto oltre 100 milioni di anni fa

Brutto episodio nell’area fieristica di Padova. Ignoti hanno rubato due artigli dell’esemplare fossile di Psittacosaurus (letteralmente “Pappagallo rettile”) esposto alla mostra “Lost Hangar, dinosauri rivelati” aperta da un mese nell’area fieristica della città veneta. Il furto è stato notato qualche giorno fa, dal personale che poco prima dell’orario di chiusura stava effettuando l’ispezione finale.

Lo Psittacosaurus è uno dei generi di dinosauri meglio noti ai paleontologi

Il furto, si può dire, ha richiesto una certa destrezza. Le falangi del dinosauro sono state amputate dall’arto, sganciate e asportate dall’installazione metallica che sostiene l’intero scheletro fossile dell’animale, vissuto nel Cretacico inferiore, oltre 100 milioni di anni fa. «Purtroppo gli artigli asportati, per le loro esigue dimensioni, erano facilmente occultabili all’uscita», ha commentato un membro dello staff. «Chi ha compiuto materialmente l’asporto dall’installazione avrebbe anche potuto essere coperto dalla vista altrui durante l’azione grazie alla presenza di uno o più complici». Così il curatore Ilario de Biase: «Alzeremo la guardia, ma non priveremo di questa esperienza le nuove generazioni di visitatori che stanno accorrendo. Solo prendendo familiarità dal vivo con questi resti fossili, si potrà educare al rispetto di questa storia oltre a instillare e innescare il sentimento verso queste tracce di un bene comune di tutta l’umanità». Con più di 400 esemplari fossili ritrovati, tra cui innumerevoli scheletri completi, lo Psittacosaurus (bipede, con cranio adornato di spuntoni ossei e con un becco ricurvo), è uno dei generi di dinosauri meglio noti ai paleontologi.

I dinosauri “star” della mostra in corso alla Fiera di Padova

La mostra “Lost hangar, dinosauri rivelati” alla sua prima mondiale, espone oltre 500 reperti originali e rappresenta la più grande collezione di fossili di dinosauri in Italia, riunita insieme per la prima volta in una mostra itinerante. Tra gli scheletri fossili completi, provenienti da Asia, Africa e America, spiccano i resti di un esemplare originale di Tazoudasauro, sauropode estinto quando i continenti erano uniti nella Pangea oltre 180 milioni di anni fa, e quello di un esemplare di Hypacrosaurus vissuto 75 milioni di anni fa, ribattezzato Henry.