Padova, suocera «dona» rene alla nuora: «Mi ha salvato la vita»

A Padova una donna anziana ha donato il proprio rene alla nuora, salvandole la vita. La suocera aveva aderito al programma «Deck», «scambiando» il suo rene con un’altra persona, così da dare alla nuora di 44 anni un organo compatibile.

La diagnosi e l’operazione

A Padova, Debora, una donna di 44 anni, era in attesa da tempo di un trapianto di rene. Sua suocera Annalisa le ha salvato la vita partecipando al programma chiamato «Deck»: in poche parole il rene della donna è andato a un altro paziente presente nella lista d’attesa e alla nuora è stato impiantato un rene compatibile. «Mi vuole bene come una figlia», ha scritto sui social Debora ringraziando la suocera per il gesto amoroso fatto nei suoi confronti senza esitare per un istante.

Debora ha scoperto di essere malata di una malattia autoimmune, la glomerulonefrite di Berger, una patologia che porta alterazioni del sangue e urine per causare l’insufficienza renale. Nel 2018 a causa di un’influenza particolarmente aggressiva la malattia è peggiorata. Da questa situazione particolare i medici hanno iniziato a parlarle di dialisi e trapianto. «È stato allora che mia suocera mi ha guardata in faccia e non ha avuto dubbi» ha raccontato la donna al giornale Il Gazzettino.

Il lieto fine della storia di Padova tra suocera e nuora

Tramite il programma Deck, Debora ha ricevuto un rene da un donatore deceduto, ma in contemporanea ha potuto offrire il rene di sua suocera andando a salvare un’altra persona. La 44enne ha detto al quotidiano Il Gazzettino: «Inizialmente non volevo accettare, mia suocera invece non ha avuto dubbi: sembrava inorgoglita quasi si trovasse ad aiutare due persone, anziché una».

L’intervento è stato eseguito il 28 settembre scorso per Debora e mentre quello della suocera l’8 novembre in laparoscopia. «Grazie a lei ho ricevuto un rene, è come fosse suo» ha raccontato Debora ringraziando Annalisa di questa «seconda possibilità».