Paderno Dugnano, teneva in casa il cadavere della madre per intascare la pensione

Scoperto in un’abitazione di Paderno Dugnano il cadavere di una donna di 90 anni. Si tratta di Pasqualina Munerato, madre di Sabina Ghirello, la 64enne che aveva nascosto la 90enne per continuare a riscuotere la sua pensione.

Cadavere della madre nascosto per intascare la pensione

Le forze dell’ordine sono arrivati a casa di Sabina Ghirello, per constatarne il decesso, ma hanno fatto una macabra scoperta: hanno trovato il cadavere della madre. In una prima ricostruzione, i Carabinieri hanno saputo dai vicini di casa come la 64enne raccontasse di come l’anziana fosse ricoverata in una RSA del Veronese. Gli agenti hanno cercato in tutta l’abitazione un certificato che confermasse il ricovero della 90enne, ma hanno invece scoperto il suo cadavere.

Le ricerche sono proseguite per diverse ore, visto che l’abitazione era in condizioni igieniche precarie: era infatti piena di oggetti e suppellettili che hanno reso difficile la perquisizione. In una cassapanca, in una delle stanze della casa, i militari hanno rinvenuto quello che quasi certamente è il corpo di Pasqualina, avvolto nel cellophane e mummificato. Entrambi i corpi sono stati trasportati all’Istituto di medicina legale di Milano per gli esami forensi utili a decretare le cause di entrambi i decessi e anche per confermare l’identità della 90enne.

Altri casi simili

Solo alcuni giorni fa in Puglia è stato rilevato un caso simile. È stato trovato il corpo di Antonio Caracciolo, 84enne di Corigliano d’Otranto, ormai in fase di scheletrizzazione, morto da almeno dieci mesi. Nella vicenda è indagato il figlio 55enne Roberto, che mensilmente andava a riscuotere l’assegno della pensione. Nell’ottobre 2021, a Buccinasco, in provincia di Milano, un uomo aveva murato la madre 80enne in una parete della casa. La donna era morta nel 2019 per cause naturali e il figlio ha ben pensato di continuare a percepire la pensione di 1.700 eruo mensili.