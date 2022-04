La guerra, i ragazzini e il dicibile orrore

Il paradosso dell’orrore. Sebbene si chiami indicibile orrore, indicibile, va detto tutto, tutto fino alla fine. «Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l’etterno dolore, per me si va tra la perduta gente». Infatti ‘anafore distese’ è anagramma di ‘Fosse Ardeatine’. La pace condizionata. Preferisci la pace o il condizionatore? Il mondo salvato dai ragazzini. Elsa Morante. I ragazzini non salvati dal mondo. E sa morente.