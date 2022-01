Ozark 4: uscita, cast e recensione della serie tv

Ozark è una delle serie tv più apprezzate del catalogo Netflix. Si tratta di un thriller statunitense che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. Adesso Ozark torna con la sua quarta stagione. Ecco cosa aspetta i fan.

Ozark 4: data di uscita

Ozark 4 arriva su Netflix il 21 gennaio 2022 con i primi 7 episodi. La seconda tranche dell’ultima stagione verrà rilasciata in seguito.

La trama della serie

Ozark narra le vicende di una famiglia apparentemente come le altre che vive in una metropoli come tante. Il nucleo è composto da un uomo medio che fa il consulente finanzairio, Marty (Jason Bateman), sua moglie Wendy (Laura Linney), fredda ma apparentemente devota, e due figli, Charlotte (Sofia Hublitz) e Jonah (Skylar Gaertner).

Dietro questa facciata si nascondono i segreti oscuri della famiglia. Marty è infatti uno dei maggiori riciclatori di denaro sporco di uno dei più grandi cartelli della droga messicani. Da Chicago sul lago Ozark, in una località turistica non molto frequentata durante il resto dell’anno, per sistemare una faccenda.

La quarta stagione si riaprirà su Marty e Wendy, di nuovo uniti nel tentativo di capire in che modo dovranno gestire i loro rapporti col cartello. Entrambi sono ormai dentro il sistema e, nel bene e nel male, dovranno sostenersi a vicenda. Grandi progetti in serbo per il personaggio di Ruth.

Il cast di Ozark 4

Il cast della quarta stagione è composto da Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde), Julia Garner (Ruth Langmore), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skylar Gaertner (Jonah Bryde), Charlie Tahan (Wyatt Langmore) e Lisa Emery (Darlene Snell), Jessica Frances Dukes (Maya Miller).

Nel quarto set di episodi, al cast si aggiungono gli attori Alfonso Herrera (The Exorcist) e Adam Rothenberg (The Serpent), rispettivamente nei panni di Javi Elizonndro, membro della famiglia Navarro che finge di essere un ligio luogotenente ma in realtà ambisce a prendere il cartello gestito da suo zio, e Mel Sattem, un poliziotto caduto in disgrazia che lavora come investigatore privato.

Tornano poi Felix Solis e Damian Young, entrambi apparsi nella terza portando in scena Omar Navarro, il famigerato capo del cartello Navarro, e Jim Rettelsdorf. Mentre sono nuovi Ali Stroker nella parte di Charles-Ann, Veronica Falcon in quella di Camila, Eric Ladin nel ruolo di Kerry, Bruce Davison come Randall Schafer e Katrina Lenk per Clare Shaw.